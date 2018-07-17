Глобальное потепление: в России вырос индекс делового климата

Настроения российских предпринимателей демонстрируют сдержанный оптимизм. Индекс делового климата (NAFI Business Climate Index)* в первом квартале 2018 года составил 24.4 п.п., что на 2.2 п.п. выше, чем в 4 квартале 2017 года. Более трети (39%) представителей российского бизнеса положительно оценивают текущее финансовое положение своих компаний. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса предпринимателей, проведенного Аналитическим центром НАФИ в апреле 2018 года.

Оценка текущего финансового положения бизнеса

Удовлетворенность предпринимателей текущим положением дел в их бизнесе умеренно растет. По данным на конец первого квартала 2018 года Индекс делового климата составил 24.4 п.п. (100 – максимальное значение индекса, -100 – минимальное). Это 2.2 п.п. выше, чем в 4 квартале 2017 года и на 1.1 п.п. выше, чем в 3 квартале 2017 года.

Сегодня 39% российских предпринимателей оценивают финансовое положение своего бизнеса как «хорошее» или «очень хорошее»: доля предпринимателей, придерживающихся этой точки зрения, практически не изменилась с октября 2016 года. 41% опрошенных считают финансовую ситуацию компании «средней» и только 15% дают негативные оценки. «Хорошим» текущее финансовое положение компании чаще считают руководители крупных предприятий (58%). Представители микробизнеса, наоборот, чаще характеризуют положение своих организаций как «плохое».

Взгляд в будущее. Микробизнес снова отличился пессимизмом

Прогнозы предпринимателей с июля 2017 года стали более оптимистичными, существенно сократилась доля тех, кто затруднился дать прогноз (9%, сокращение на 13 п.п. по сравнению с январем 2018 г.). 43% представителей компаний в перспективе ожидают улучшения финансового положения. 38% полагают, что финансовое положение компании не изменится, 10% ожидают ухудшения положения.

Наибольшая доля предпринимателей, дающих оптимистичные прогнозы – среди представителей малого бизнеса (46%). Представители микропредприятий чаще прогнозируют ухудшение финансового положения (16%).

Динамика NAFI Business Climate Index, разбивка по годам (диапазон Индекса – от 100 до -100) Источник: nafi.ru

Индекс предпринимательского климата NAFI Business Climate Index (NBCI) основывается на ежемесячном опросе 500 предпринимателей. Отраслевое распределение согласно Росстат. Индекс представляет собой оценку текущего финансового положения компании и оценку того, как может измениться финансовое положение компании в будущем. Каждый вопрос предполагал 5-балльную шкалу и вариант ответа «Затрудняюсь ответить». Далее рассчитываются балансовые оценки.



** Репрезентативный всероссийский опрос представителей российских предприятий проведен НАФИ в апреле 2018 г. Опрошено 500 руководящих сотрудников предприятий в 8 федеральных округах России. Критерии разбивки предприятий по размеру установлены согласно Федеральному закону от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Статистическая погрешность не превышает 4,4%.