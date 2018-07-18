Денежные переводы из России: кто и как отправляет

Мигранты из стран СНГ расценивают удобство получения перевода, низкие тарифы и рекомендации как ключевые факторы выбора системы денежных переводов. Для жителей России перевод денежных средств за границу не является жизненно важной необходимостью, они ценят надежность и безопасность переводов выше, чем низкие тарифы и другие факторы.

Фото: gazeta.ru

Россияне отправляют деньги в Китай, Турцию и США

Опрос аналитического центра НАФИ был проведен в рамках маркетингового исследования оператора денежных переводов Western Union, которое состоялось в мае 2018 года. В опросе участвовало 400 человек из России и стран СНГ. Все респонденты работают в Москве и Санкт-Петербурге и перевели деньги за границу не менее трех раз за предшествующие 6 месяцев.

Как оказалось, россияне переводят средства в страны дальнего зарубежья не только своим близким, но и в качестве оплаты товаров и услуг. 46% участников опроса назвали надежность и безопасность наиболее важными факторами при выборе системы денежных переводов. Комиссия за перевод денег менее важна: только 25% респондентов назвали этот фактор значимым.

Международные переводы обычно осуществляются семейными людьми в возрасте от 28 до 45 лет с высшим образованием и средним уровнем дохода. Россияне отправляют деньги в основном в страны дальнего зарубежья (Китай, Турцию, США и др.).

Большинство пользователей онлайн-сервисов денежных переводов совершают транзакции не реже одного раза в месяц. Те, кто прибегает к финансовым услугам через физические пункты обслуживания, отправляют деньги реже.

Граждане СНГ до 40% своего дохода отправляют на родину

Для мигрантов денежные переводы - это обычные расходы, такие же как аренда жилья, продукты питания и потребительские товары. Иммигранты отправляют деньги, до 40% своего дохода, своим семьям, проживающим в странах СНГ.

Удобство для получателя (31%), тарифы (29%) и рекомендации знакомых (26%) являются ключевыми факторами для мигрантов из стран СНГ при выборе оператора денежных переводов. Обычно они делают свой выбор в зависимости от удобства для получателя в стране назначения и близости к месту проживания получателя.

Большинство отправителей – мужчины в возрасте от 24 до 40 лет со средним или профессиональным образованием, обычно с семьями. Больше половины респондентов-нерезидентов имеют банковские карты и используют их для оплаты покупок, хотя многие мигранты получают зарплату наличными.