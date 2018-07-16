Авторынок: за первые 6 месяцев 2018 года продажи выросли на 18,2%

Рост российского авторынка продолжается. По информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне нынешнего года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране выросли на 18,2% (по отношению к первому полугодию 2017 года).

Продажи автомобилей массовых марок выросли на 20,1% до 743,5 тыс. единиц. На их долю приходится 91,3% от общего объема. Среди брендов, представленных в ТОП-25 по количеству реализованных машин, 21 в этом сегменте имеют положительную динамику. Лучше всего эти показатели у Honda, продажи которой выросли в 4,5 раза. У Zotye рост объемов реализации составил 158%, у Mitsubishi – более 130%. А вот в «минусе» по итогам мая оказались Chevrolet (-2,4%), Geely (-3,1%), УАЗ (-4,8%) и Datsun (-21,3%).

Продажи в премиум-сегменте за отчетный период увеличились на 4,5% до 70,9 тысяч автомобилей, а его доля составила 8,7%. Из 14 представителей данного сегмента половина находится в «плюсе». Лучше других здесь преуспели MINI и smart, реализация которых выросла более чем на 50%. У остальных показатель роста находится в интервале от 4,4% до 31,7%. Сильнее всего в премиум-сегменте упали продажи Cadillac (-27%). Infiniti потерял 18,5% от уровня первого полугодия 2017 года, Audi – 12,3%. В «минус» ушли также Jeep, Jaguar, Land Rover и Volvo.