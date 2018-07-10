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Продажи электронных билетов на ВСЖД увеличились более чем на треть

10 июля 2018

В первом полугодии 2018 года пассажирам Восточно-Сибирской железной дороги на поезда дальнего следования продано 467,8 тыс. электронных билетов. Как сообщает пресс-служба компании, это на 32,2% больше, чем было оформлено за аналогичный период прошлого года.

Доля электронных продаж от общего количества оформленных проездных документов составляет более 39%.

Электронная регистрация, как удобный и надежный сервис, все больше набирает популярность у путешественников, отправляющихся со станций ВСЖД. За шесть месяцев 2018 года ее оформили более 261 тысяча пассажиров (+39% к аналогичному периоду 2017 г.).

Наибольшее предпочтение при приобретении проездных документов пассажирами отдается официальному сайту ОАО «РЖД»: 70,8% всех электронных билетов с начала года оформлено здесь.

 


<p>Фото: bankitb.ru</p>
/ СИА /
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