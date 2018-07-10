Сбербанк и ЛУКОЙЛ запустили партнерскую программу по кредитным бизнес-картам

Сбербанк и НПО Группы «ЛУКОЙЛ» заключили ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе по развитию кредитной бизнес-карты для предпринимателей и юридических лиц. ЛУКОЙЛ стал первым партнером банка на этапе развития дополнительных сервисов линейки бизнес-карт.

«ЛУКОЙЛ и Сбербанк являются давними стратегическими партнёрами и мы очень высоко оцениваем наше многолетнее сотрудничество с одним из лидеров нефтегазовой отрасли. Мы надеемся, что взаимодействие по новому направлению станет для сторон важным шагом на пути расширения совместных проектов в рамках линейки банковских продуктов.

Новый этап сотрудничества между нашими компаниями даст возможность индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам приобретать нефтепродукты в большем объеме, исключив при этом случаи, так называемых кассовых разрывов, то есть недостаточности денежных средств, необходимых для погашения текущих обязательств» — говорит заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Более 160 тысяч компаний используют бизнес-карты Сбербанка при оплате топливных услуг на сумму более 600 млн рублей ежемесячно, 25 % из них пользуются услугами АЗС ЛУКОЙЛа.

ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных энергетических компаний в мире, на долю которой приходится более 2 % мировой добычи нефти и около 1 % доказанных запасов углеводородов. Обладая полным производственным циклом, компания полностью контролирует всю производственную цепочку — от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов, вырабатывает электрическую и тепловую энергию, в том числе из возобновляемых источников. В 2017 году ЛУКОЙЛ реализовал более 10 млн тонн нефтепродуктов на собственных АЗС в России.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.