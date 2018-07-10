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Более 500 млн рублей займов выдал предпринимателям Иркутской области региональный Фонд микрокредитования

10 июля 2018

368 займов на сумму 501,5 млн рублей выдал региональный Фонд микрокредитования за время своего существования, с октября 2016 года, предпринимателям из 31 муниципального образования Иркутской области.  О работе фонда в пресс-центре газеты «Областная» 10 июля рассказали министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский, директор Фонда микрокредитования Иркутской области Ольга Мосина и член Попечительского совета Фонда, депутат Законодательного Собрания Иркутской области Ольга Носенко. об этом сообщает пресс-служба газеты «Областная». 

<p><em>Фото: пресс-центр газеты «Областная»</em></p>

Фото: пресс-центр газеты «Областная»

– По итогам 2017 года количество зарегистрированных в Иркутской области субъектов микро–, малого и среднего бизнеса превысило 100 тысяч. Оборот данных компаний превысил 680 млрд рублей. Это 30% от общего оборота всех предприятий Иркутской области. Почти 25% от общего количества занятого населения трудится на предприятиях микро, малого и среднего бизнеса, – рассказал министр экономического развития Евгений Орачевский.

По словам министра, за последние 5 лет сектор малого и среднего бизнеса «находится на пике». В Иркутской области действуют 6 институтов развития бизнеса, одним из которых является Фонд микрокредитования. 

Ольга Мосина, рассказывая о структуре портфеля займов Фонда микрокредитования, пояснила, что почти 23% выданных займов приходится на производственную сферу, 13% от общего объема средств Фонда выдано на развитие крестьянско-фермерских хозяйств и иных сельскохозяйственных предприятий, 10% – на поддержку строительных организаций. Более 20% от объема выданных займов в совокупности приходится на поддержку предприятий оптовой и розничной торговли. Больше 13% заемщиков Фонда предоставляют услуги населению (бытовые, медицинские, транспортные, общественное питание и пр.).

– Фонд предоставляет займы не только предпринимателям, имеющим хорошую кредитную историю и длительный опыт деятельности, но и вновь созданным предприятиям. На сегодняшний день Фондом выдано 34 займа на 73,1 млн рублей стартапам, то есть это такие компании, которым кредитные организации обычно отказывают в предоставлении займов из-за отсутствия кредитной истории, стабильной бухгалтерской отчетности и стабильного финансового результата, – отметила Ольга Мосина.

В настоящее время Фонд микрокредитования Иркутской области выдает займы субъектам малого и среднего бизнеса по ставке от 7,25 до 10%. Процентная ставка займа зависит от вида деятельности предприятия (7,25% – для социального бизнеса; 8-8,5% – для крестьянско-фермерских хозяйств; 9,2% – для компаний, разрабатывающих инновационную продукцию; 10% – для предприятий торговли). При этом, получая микрозайм от Фонда, предприниматель обязан выполнить ряд условий, в частности, создать и сохранить рабочие места в течение всего периода выплаты займа. На каждые 240 тысяч заемных рублей предприниматель должен создать 1 рабочее место, пояснила директор Фонда.

Фондом допускается досрочное (частично досрочное и полностью досрочное) погашение займа с обязательным перерасчетом процентов.

В июне 2018 года министерством экономического развития Иркутской области проведены мероприятия по докапитализации фонда из средств федерального и областного бюджетов в размере 29,5 млн рублей, в том числе 18,0 млн рублей из средств федерального бюджета, 11,5 млн рублей – из областного. В настоящее время капитализация Фонда составляет 283,2 млн рублей.

 


<p><em>Фото: пресс-центр газеты «Областная»</em></p>
/ СИА /
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