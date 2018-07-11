Опубликована программа IV Байкальского саммита РГУД 2018 в Иркутске

С 25 по 26 июля в Иркутске пройдёт четвёртый по счету Байкальский саммит РГУД – мероприятие, высоко зарекомендовавшее себя в строительной отрасли региона и не только. Организатором выступает Байкальское представительство РГУД при поддержке Администрации города Иркутска, Министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. Главная тема нынешнего саммита – Образы городов будущего. SIA.RU публикует детальную программу грядущего мероприятия.

Фото А. Фёдорова

День 1. 25 июля – PROPERTY-ТУР по иркутским объектам недвижимости

Место проведения: сбор участников у гостиницы «Империя» (ул. Польских повстанцев, 1Б)

Коттеджный поселок «Хрустальный-Парк»

Новая школа в мкр. Молодежный

Коттеджный поселок «Горизонт»

Жилой комплекс «MORGANSSIX»

День 2. 26 июля – Деловая программа

Время проведения: 10.00-18.00

Место проведения: конференц-зал Байкальского банка ПАО Сбербанк (ул. Нижняя Набережная, д.10).

Модератор: Елена Бодрова, исполнительный директор НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» (Санкт-Петербург)

09:30 Открытие Саммита. Приветственное слово.

Сессия 1: Анализ и прогноз сегментов рынка

10:00-13:00 Аналитическая часть Деловой программы. Включает обсуждения текущей ситуации на рынке девелопмента и недвижимости, обсуждение тенденций ближайшего будущего, прогнозы на долгосрочную перспективу. Рекомендации от лучших аналитиков рынка недвижимости.

Спикеры:

Ольга Бондаренко, директор управления финансирования недвижимости, Байкальский банк ПАО Сбербанк, «Рынок недвижимости в России» (Иркутск);

Михаил Хорьков, аналитик-консультант рынка недвижимости, руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (Екатеринбург), «Потенциал развития рынка жилья в российских городах»;

Максим Марков, член совета директоров ГК «ЁЛКА девелопмент», руководитель представительства НП «РГУД» в Новосибирске (Новосибирск) «Бизнес-аналитика для проектирования жилищных проектов»;

Илья Казимиров, доцент кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью» Иркутского национального исследовательского технического университета;

Татьяна Галущенко, директор по маркетингу ГК «Актив» (Иркутск), «Субурбия и город: вместе или врозь»;

Юрий Винников, исполнительный директор АН «Тысячелетие» (Иркутск), «Будущее иркутских ТРЦ».

Сессия 2: Капитализация культурного наследия: роль общественной и частной инициативы.

12:00-13:30

Ведущий эксперт сессии: Наталья Трунова, вице-президент Центра стратегических разработок (Москва)

Спикеры:

Оксана Гармаш, директор НИПИ Генплана (Москва);

Андрей Антонов, заместитель Губернатора Томской области по экономике, руководитель проекта «ИНО Томск» (Томск);

Леван Акопов,заместитель директора по развитию, Институт Генплана Москвы (Москва);

Сергей Маяренков, АНО «Иркутские Кварталы» (Иркутск).

Сессия 3: Сценарии и практики

14:00-18:00 Практическая часть деловой программы. Опыт успешных консультантов и девелоперов из первых рук.

Спикеры:

Сергей Волков, руководитель направления информационного моделирования Дирекции городских сервисов и единого расчетного центра (информационный город) ООО «ОДАС «Сколково» (Москва), «Городская информационная модель: от текущего состояния к цифровому будущему»;

Сергей Должников, партнер EXINCO Group (Москва), «Снижение инвестиционных рисков с помощью современных информационных технологий»;

Валентин Достовалов, директор проектов «Новостройки» ПАО «Ростелеком» (Санкт-Петербург), «Среда для жизни от Ростелеком»;

Марк Сартан, генеральный директор, Центр разработки образовательных систем (Москва), «Социальные объекты как способ повышения капитализации окружающей застройки»;

Андрей Петров, генеральный директор российского представительства шведского архитектурного концерна Semren&Mansson (Санкт-Петербург), «Практика формирования квартирографии жилых объектов»;

Наталья Скаландис, генеральный директор, соучредитель УК DOCKLANDS RENT (Санкт-Петербург), «Новые форматы кварталов в формате отельной инфраструктуры»;

Марина Смирнова, Партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма международная консалтинговая компания Cushman&Wakefield(Москва), «Экономический эффект стандартизации в строительстве гостиниц»;

Михаил Шапошников, директор департамента стратегического консалтинга RealJet (Москва), «Реновация торговых центров: что нужно сегодняшнему потребителю и как сделать объект актуальным в кризис»;

Марат Манасян,генеральный директор «M1 Solutions» (Москва), «Стратегическое управление ТРЦ».

Мастер-классы и дискуссии:

Сергей Соколов, руководитель Центра страхования имущественных рисков СПАО «Ингосстрах», мастер-класс «Эффективное страхование, моделирование негативных ситуаций, управление рисками коммерческой недвижимости»;

Михаил Хорьков, аналитик-консультант рынка недвижимости, руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (Екатеринбург);

Максим Марков, член совета директоров ГК «ЁЛКА девелопмент», руководитель представительства НП «РГУД» в Новосибирске (Новосибирск) дискуссия «Риски и возможности новых ориентиров жилищного строительства»;

Марат Манасян, генеральный директор «M1 Solutions» (Москва), мастер-класс «Брокеридж коммерческой недвижимости»;

Денис Воронов, «Дефицит сейсмостойкости жилья 335 серии – нарастающая угроза».

20.00 ГАЛА-УЖИН Неформальное общение профессионалов рынка

IV Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов пройдет 25-26 июля в конференц-зале Сбербанка по адресу: ул.Нижняя Набережная, 10.

Мероприятие по пригласительным. Участие платное. Предварительная регистрация по ссылке.