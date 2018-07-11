Опубликована программа IV Байкальского саммита РГУД 2018 в Иркутске

С 25 по 26 июля в Иркутске пройдёт четвёртый по счету Байкальский саммит РГУД – мероприятие, высоко зарекомендовавшее себя в строительной отрасли региона и не только. Организатором выступает Байкальское представительство РГУД при поддержке Администрации города Иркутска, Министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. Главная тема нынешнего саммита – Образы городов будущего. SIA.RU публикует детальную программу грядущего мероприятия.
День 1. 25 июля – PROPERTY-ТУР по иркутским объектам недвижимости
Место проведения: сбор участников у гостиницы «Империя» (ул. Польских повстанцев, 1Б)
- Коттеджный поселок «Хрустальный-Парк»
- Новая школа в мкр. Молодежный
- Коттеджный поселок «Горизонт»
- Жилой комплекс «MORGANSSIX»
День 2. 26 июля – Деловая программа
Время проведения: 10.00-18.00
Место проведения: конференц-зал Байкальского банка ПАО Сбербанк (ул. Нижняя Набережная, д.10).
Модератор: Елена Бодрова, исполнительный директор НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» (Санкт-Петербург)
09:30 Открытие Саммита. Приветственное слово.
Сессия 1: Анализ и прогноз сегментов рынка
10:00-13:00 Аналитическая часть Деловой программы. Включает обсуждения текущей ситуации на рынке девелопмента и недвижимости, обсуждение тенденций ближайшего будущего, прогнозы на долгосрочную перспективу. Рекомендации от лучших аналитиков рынка недвижимости.
Спикеры:
Ольга Бондаренко, директор управления финансирования недвижимости, Байкальский банк ПАО Сбербанк, «Рынок недвижимости в России» (Иркутск);
Михаил Хорьков, аналитик-консультант рынка недвижимости, руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (Екатеринбург), «Потенциал развития рынка жилья в российских городах»;
Максим Марков, член совета директоров ГК «ЁЛКА девелопмент», руководитель представительства НП «РГУД» в Новосибирске (Новосибирск) «Бизнес-аналитика для проектирования жилищных проектов»;
Илья Казимиров, доцент кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью» Иркутского национального исследовательского технического университета;
Татьяна Галущенко, директор по маркетингу ГК «Актив» (Иркутск), «Субурбия и город: вместе или врозь»;
Юрий Винников, исполнительный директор АН «Тысячелетие» (Иркутск), «Будущее иркутских ТРЦ».
Сессия 2: Капитализация культурного наследия: роль общественной и частной инициативы.
12:00-13:30
Ведущий эксперт сессии: Наталья Трунова, вице-президент Центра стратегических разработок (Москва)
Спикеры:
Оксана Гармаш, директор НИПИ Генплана (Москва);
Андрей Антонов, заместитель Губернатора Томской области по экономике, руководитель проекта «ИНО Томск» (Томск);
Леван Акопов,заместитель директора по развитию, Институт Генплана Москвы (Москва);
Сергей Маяренков, АНО «Иркутские Кварталы» (Иркутск).
Сессия 3: Сценарии и практики
14:00-18:00 Практическая часть деловой программы. Опыт успешных консультантов и девелоперов из первых рук.
Спикеры:
Сергей Волков, руководитель направления информационного моделирования Дирекции городских сервисов и единого расчетного центра (информационный город) ООО «ОДАС «Сколково» (Москва), «Городская информационная модель: от текущего состояния к цифровому будущему»;
Сергей Должников, партнер EXINCO Group (Москва), «Снижение инвестиционных рисков с помощью современных информационных технологий»;
Валентин Достовалов, директор проектов «Новостройки» ПАО «Ростелеком» (Санкт-Петербург), «Среда для жизни от Ростелеком»;
Марк Сартан, генеральный директор, Центр разработки образовательных систем (Москва), «Социальные объекты как способ повышения капитализации окружающей застройки»;
Андрей Петров, генеральный директор российского представительства шведского архитектурного концерна Semren&Mansson (Санкт-Петербург), «Практика формирования квартирографии жилых объектов»;
Наталья Скаландис, генеральный директор, соучредитель УК DOCKLANDS RENT (Санкт-Петербург), «Новые форматы кварталов в формате отельной инфраструктуры»;
Марина Смирнова, Партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма международная консалтинговая компания Cushman&Wakefield(Москва), «Экономический эффект стандартизации в строительстве гостиниц»;
Михаил Шапошников, директор департамента стратегического консалтинга RealJet (Москва), «Реновация торговых центров: что нужно сегодняшнему потребителю и как сделать объект актуальным в кризис»;
Марат Манасян,генеральный директор «M1 Solutions» (Москва), «Стратегическое управление ТРЦ».
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Мастер-классы и дискуссии:
Сергей Соколов, руководитель Центра страхования имущественных рисков СПАО «Ингосстрах», мастер-класс «Эффективное страхование, моделирование негативных ситуаций, управление рисками коммерческой недвижимости»;
Михаил Хорьков, аналитик-консультант рынка недвижимости, руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (Екатеринбург);
Максим Марков, член совета директоров ГК «ЁЛКА девелопмент», руководитель представительства НП «РГУД» в Новосибирске (Новосибирск) дискуссия «Риски и возможности новых ориентиров жилищного строительства»;
Марат Манасян, генеральный директор «M1 Solutions» (Москва), мастер-класс «Брокеридж коммерческой недвижимости»;
Денис Воронов, «Дефицит сейсмостойкости жилья 335 серии – нарастающая угроза».
20.00 ГАЛА-УЖИН Неформальное общение профессионалов рынка
IV Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов пройдет 25-26 июля в конференц-зале Сбербанка по адресу: ул.Нижняя Набережная, 10.
Мероприятие по пригласительным. Участие платное. Предварительная регистрация по ссылке.