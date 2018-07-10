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11 июля в Приангарье придут ливни и грозы

10 июля 2018

11 июля местами по Иркутской области ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах усиление северо-западного ветра до 14 м/с. Об этом сообщает  ГУ регионального МЧС со ссылкой на данные Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

11-12 июля местами в Чунском районе сохранится чрезвычайная (5 класса)  пожароопасность  лесов.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращает внимание жителей и гостей области на необходимость соблюдения мер личной безопасности. Специалисты рекомендуют населению защитить свои индивидуальные дома от стихии, установив систему молниезащиты.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.


/ СИА /
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