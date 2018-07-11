Промсвязьбанк за год выдал более четырех тысяч электронных гарантий для бизнеса

За год Промсвязьбанком было выдано более 4,6 тыс. электронных гарантий для малого и среднего бизнеса на сумму свыше 15,8 млрд рублей в рамках федеральных законов, регулирующих госзакупки. Наибольший объем гарантий – 8,1 млрд рублей – был привлечен и обработан через финансовый сервис Gosoblako.

Промсвязьбанк разработал сервис по предоставлению электронных банковских гарантий и приступил к их выпуску в мае 2017 года. Благодаря этому у клиентов появилась возможность в течение одного дня без дополнительного обеспечения и посещения офиса получить банковскую гарантию на сумму до 50 млн рублей сроком до 26 месяцев при общем лимите до 150 млн рублей для одного клиента. Услугой можно воспользоваться через личный кабинет на сайте банка, на сайтах официальных партнеров Gosoblako и TenderLand, а также оформить в региональных отделениях Промсвязьбанка.

«Диджитализация – это главный тренд современного банковского рынка. Перевод таких традиционных банковских услуг, как выдача кредитов и предоставление гарантий в онлайн-формате позволяет нашим клиентам не тратить время на оформление большого количества документов и посещение офиса, что особенно важно в сфере госзакупок. Цель нашего сервиса – максимально облегчить развитие бизнеса клиента», – отметил Иннокентий Воловик, директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

Сервисом могут воспользоваться клиенты малого и среднего бизнеса с объемом годовой выручки до 4,5 млрд рублей. Электронную банковскую гарантию можно получить на участие в госзакупках, на исполнение контракта, возврат аванса и гарантийные обязательства.