За 6 месяцев 2018 года банки одобрили каждую вторую заявку на кредиты

В январе-июне 2018 г. банки приняли положительное решение о выдаче кредита по 49% заявлений заемщиков, при этом за аналогичный период 2017 г. было одобрено 40% заявок, сообщают аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).
Самый значительный рост количества одобрений отмечается в сегменте ипотеки. Если в I полугодии прошлого года банки одобрили 55% всех ипотечных заявок, то за аналогичный период текущего года было одобрено 77% всех заявок на ипотечные кредиты.
Также заметный рост уровня одобрений отмечается в сегменте кредитных карт, где за 6 мес. 2018 г. банки одобрили 46% всех заявок. Год назад этот показатель находился на уровне 31%.
В сегменте кредитов наличными доля одобрений составила 48%, тогда как в I полугодии 2017 г. было одобрено 42% заявок.
Сегмент автокредитов стал единственным, где наблюдается снижение доли одобренных заявок. В I полугодии 2018 г. было одобрено 46% заявок, а год назад банки одобрили 49% заявок.
Как уже сообщало ОКБ, всего в I кв. текущего года было выдано 8,65 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,59 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22%, при этом объемы кредитования увеличились на 53%. В I кв. 2017 г. было выдано 7,10 млн кредитов на 1,04 трлн руб.
Наиболее частой причиной отказа заемщикам в кредите остается кредитная политика займодавца – 48% отказных заявок содержали данную причину, год назад доля таких заявок составляла 53%. При этом банки стали чаще отказывать заемщикам с плохой кредитной историей. В 2018 г. 19% отказов произошли по этой причине, год назад их доля составляла – 17%. Банки по-прежнему достаточно редко отказывают заемщикам по причине высокой кредитной нагрузки и из-за несоответствия данных в заявке с информацией, имеющейся у кредитора – по 1% отказов. Более трети отказов приходится на другие причины – отказ клиента от кредита до момента принятия решения по нему; отказ на этапе оформления, если не устроила итоговая сумма/ставка кредитования или по другим причинам; невозможность связаться с клиентом по оставленному номеру телефона; дополнительные причины, выявленные на этапе рассмотрения заявки – стаж работы менее 6 мес., отказ поручителя и т.д.
|
Одобрение кредитных заявок
|
6 мес. 2018
|
6 мес. 2017
|
ВСЕ кредиты в банках
|
Одобрение
|
49%
|
40%
|
Отказ
|
51%
|
60%
|
Кредиты наличными
|
Одобрение
|
48%
|
42%
|
Отказ
|
52%
|
58%
|
Кредитные карты
|
Одобрение
|
46%
|
31%
|
Отказ
|
54%
|
69%
|
Автокредиты
|
Одобрение
|
46%
|
49%
|
Отказ
|
54%
|
51%
|
Ипотека
|
Одобрение
|
77%
|
55%
|
Отказ
|
23%
|
45%
|
Причины отказов
|
6 мес. 2018
|
6 мес. 2017
|
Кредитная история заемщика
|
19%
|
17%
|
Избыточная кредитная нагрузка
|
1%
|
2%
|
Кредитная политика заимодавца
|
48%
|
53%
|
Другое
|
31%
|
28%
|
Несоответствие данных в заявке с информацией, имеющейся у кредитора
|
1%
|
0%