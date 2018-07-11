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За 6 месяцев 2018 года банки одобрили каждую вторую заявку на кредиты

11 июля 2018

В январе-июне 2018 г. банки приняли положительное решение о выдаче кредита по 49% заявлений заемщиков, при этом за аналогичный период 2017 г. было одобрено 40% заявок, сообщают аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Самый значительный рост количества одобрений отмечается в сегменте ипотеки. Если в I полугодии прошлого года банки одобрили 55% всех ипотечных заявок, то за аналогичный период текущего года было одобрено 77% всех заявок на ипотечные кредиты.

Также заметный рост уровня одобрений отмечается в сегменте кредитных карт, где за 6 мес. 2018 г. банки одобрили 46% всех заявок. Год назад этот показатель находился на уровне 31%.

В сегменте кредитов наличными доля одобрений составила 48%, тогда как в I полугодии 2017 г. было одобрено 42% заявок.

Сегмент автокредитов стал единственным, где наблюдается снижение доли одобренных заявок. В I полугодии 2018 г. было одобрено 46% заявок, а год назад банки одобрили 49% заявок.

Как уже сообщало ОКБ, всего в I кв. текущего года было выдано 8,65 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,59 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22%, при этом объемы кредитования увеличились на 53%. В I кв. 2017 г. было выдано 7,10 млн кредитов на 1,04 трлн руб.

Наиболее частой причиной отказа заемщикам в кредите остается кредитная политика займодавца – 48% отказных заявок содержали данную причину, год назад доля таких заявок составляла 53%. При этом банки стали чаще отказывать заемщикам с плохой кредитной историей. В 2018 г. 19% отказов произошли по этой причине, год назад их доля составляла – 17%. Банки по-прежнему достаточно редко отказывают заемщикам по причине высокой кредитной нагрузки и из-за несоответствия данных в заявке с информацией, имеющейся у кредитора – по 1% отказов. Более трети отказов приходится на другие причины – отказ клиента от кредита до момента принятия решения по нему; отказ на этапе оформления, если не устроила итоговая сумма/ставка кредитования или по другим причинам; невозможность связаться с клиентом по оставленному номеру телефона; дополнительные причины, выявленные на этапе рассмотрения заявки – стаж работы менее 6 мес., отказ поручителя и т.д.

Одобрение кредитных заявок

6 мес. 2018

6 мес. 2017

ВСЕ кредиты в банках

Одобрение

49%

40%

Отказ

51%

60%

Кредиты наличными

Одобрение

48%

42%

Отказ

52%

58%

Кредитные карты

Одобрение

46%

31%

Отказ

54%

69%

Автокредиты

Одобрение

46%

49%

Отказ

54%

51%

Ипотека

Одобрение

77%

55%

Отказ

23%

45%

 

 

 

Причины отказов

6 мес. 2018

6 мес. 2017

Кредитная история заемщика

19%

17%

Избыточная кредитная нагрузка

1%

2%

Кредитная политика заимодавца

48%

53%

Другое

31%

28%

Несоответствие данных в заявке с информацией, имеющейся у кредитора

1%

0%

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