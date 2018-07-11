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Руководителем службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области назначена Марина Аникеева

11 июля 2018
Фото: Irkobl.ru

На должность руководителя службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области назначена Марина Аникеева. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает пресс-служба регправительства.

Марина Владимировна Аникеева родилась в Иркутске, окончила Иркутский государственный университет по юридической специальности. С 1985 года работала на различных должностях в поселке Новошахтинский Приморского края. С 1992 года – следователь прокуратуры  Жигаловского района, с 1996 - судья Качугского районного суда Иркутской области,  с 2003 – судья  Иркутского областного суда.


/ СИА /
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