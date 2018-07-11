ВТБ МС завершила присоединение иркутской страховой компании МАСКИ

ВТБ Медицинское страхование (ВТБ МС) объявляет о завершении присоединения страховой медицинской компании «МАСКИ» (г. Иркутск). Консолидированная компания продолжит работать на рынке обязательного медицинского страхования (ОМС) под единым брендом - ВТБ Медицинское страхование.

Клиентами ВТБ Медицинское страхование стали более 270 тысяч человек, которые ранее обслуживались в компании «МАСКИ». Их полисы ОМС, предусматривающие получение бесплатной медицинской помощи, продолжают действовать на всей территории РФ.

По всем вопросам, связанным с ОМС, клиенты могут обращаться в ВТБ Медицинское страхование, в том числе на круглосуточную горячую линию 8-800-100-800-5. Также на сайте компании -vtbms.ru - доступна форма обратной связи.

ВТБ МС является лидером рынка обязательного медицинского страхования, общая численность клиентов превышает 24 млн человек. Офисы представлены в 33 регионах РФ, доля рынка - порядка 17%.

Напомним, что о завершении сделки по продаже СК "Маски" за 207 миллионов рублей было объявлено в октябре прошлого года.