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РСХБ поддержал создание крупного птицеводческого комплекса в Калининградской области

11 июля 2018

При кредитной поддержке Россельхозбанка Группа компаний «Продукты Питания» завершила первый этап создания крупного птицеводческого комплекса в Калининградской области. На реализацию данного инвестиционного проекта Банк направил свыше 900 млн рублей. После ввода в эксплуатацию всех объектов комплекса его суммарная мощность составит более 10 тыс. тонн мяса птицы в год.

РСХБ успешно сотрудничает с ГК «Продукты Питания» с 2008 года, осуществляя финансовую поддержку по всем основным направлениям деятельности Группы.

Инвестиционное кредитование агропредприятий, деятельность которых направлена на ускоренное импортозамещение продовольствия и производство высококачественной продукции – одно из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка. Строительство нового птицеводческого комплекса с инкубаторием позволит увеличить объемы производства птицеводческой продукции на территории региона и будет способствовать укреплению продовольственной безопасности страны.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
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