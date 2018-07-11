Примсоцбанк значительно снизил ставки по рефинансированию бизнес-кредитов

Примсоцбанк снизил ставку рефинансирования по кредитам для малого и среднего бизнеса до 10,5% годовых. Перекредитование осуществляется на срок до 6 лет, максимальная сумма кредита – 34,7 млн. рублей.
— Сегодня громко говорят о рекордно низких ставках по ипотеке или потребительским кредитам. Мы решили и для наших клиентов сделать максимально выгодные условия для развития бизнеса, — рассказал Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», — Мы не хотим, чтобы клиенты тратили средства на выплату высоких процентов прошлых лет, поэтому предлагаем снизить кредитную нагрузку, перекредитовавшись до актуальных низких ставок.
Подробную информацию о продуктах для малого и среднего бизнеса можно узнать в офисах или на сайте Банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.