Примсоцбанк значительно снизил ставки по рефинансированию бизнес-кредитов

Примсоцбанк снизил ставку рефинансирования по кредитам для малого и среднего бизнеса до 10,5% годовых. Перекредитование осуществляется на срок до 6 лет, максимальная сумма кредита – 34,7 млн. рублей.

— Сегодня громко говорят о рекордно низких ставках по ипотеке или потребительским кредитам. Мы решили и для наших клиентов сделать максимально выгодные условия для развития бизнеса, — рассказал Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», — Мы не хотим, чтобы клиенты тратили средства на выплату высоких процентов прошлых лет, поэтому предлагаем снизить кредитную нагрузку, перекредитовавшись до актуальных низких ставок.

Подробную информацию о продуктах для малого и среднего бизнеса можно узнать в офисах или на сайте Банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 96 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.