Банк "Солидарность" сообщил об изменении режима работы отделений 13 и 14 июля 2018 года в связи техническими работами

В связи с плановыми техническими работами информируем о графике работы отделений банка "Солидарность" по обслуживанию физических лиц 13 и 14 июля 2018 года.

13 июля не осуществляется проведение операций по переводу платежей (в том числе коммунальных, налоговых, платежей в бюджет), не осуществляются переводы (отправка и получение средств) по системам «Золотая корона»,Western Union, «Контакт».

Проведение операций по приему и выдаче вкладов – до 15.00 (мск.время)

14 июля обслуживание клиентов не производится.