Новости

Банк "Солидарность" сообщил об изменении режима работы отделений 13 и 14 июля 2018 года в связи техническими работами

11 июля 2018

В связи с плановыми техническими работами информируем о графике работы отделений банка "Солидарность" по обслуживанию физических лиц  13 и 14 июля 2018 года. 

13 июля не осуществляется проведение операций по переводу платежей (в том числе коммунальных, налоговых, платежей в бюджет), не осуществляются переводы (отправка и получение средств) по системам «Золотая корона»,Western Union, «Контакт». 

Проведение операций по приему и выдаче вкладов – до 15.00 (мск.время) 

14 июля обслуживание клиентов не производится. 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский саммит недвижимости РГУД - 2018, 25-26 июля, Иркутск
Опубликована программа IV Байкальского саммита РГУД 2018 в Иркутске
«Вдохновиться новыми идеями и получить поддержку профессионалов». Илона Толстоухова о IV Байкальском саммите РГУД
«Узнавать и внедрять самые современные практики». Ольга Бондаренко, Сбербанк, об участии в IV Байкальском саммите РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании