ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Евразия моторс»

ВТБ увеличил кредитный лимит группе компаний «Евразия моторс», крупнейшему автодилеру Омской области, на 150 млн рублей сроком до трех лет. В результате общий кредитный лимит компании в банке составляет 760 млн рублей.

Увеличение лимита позволит заемщику расширить бизнес по торговле подержанными автомобилями, а также открыть новый автосалон в рамках дилерского проекта с маркой KIA.

Сотрудничество с ГК «Евразия моторс» началось в 2014 году, и сейчас ВТБ является основным расчетным банком группы компаний «Евразия моторс».

«Автобизнес плавно возвращается к фазе роста, и мы намерены способствовать укреплению этой отрасли, оказывая поддержку перспективным проектам региональных предприятий. Уверен, что увеличение кредитного лимита позволит компании „Евразия моторс“ успешно реализовать планы по расширению бизнеса», — отметил руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

«Для любого бизнеса, включающего в себя различные направления деятельности, очень важны условия предоставления финансовой поддержки, особенно те, что позволяют оптимизировать временные и финансовые ресурсы, без отвлечения основных средств. Открытие нового дилерского центра KIA стало возможным, в том числе, благодаря поддержке ВТБ», — добавил собственник ГК «Евразия моторс» Илья Фридман.

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