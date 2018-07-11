Альфа-Банк предложил накопительный счет со ставкой 7% годовых

С 10 июля клиенты Альфа-Банка могут открыть накопительный счет «Сразу 7» в рублях и получить повышенный доход — 7% годовых в течение первых трех месяцев. Начисление процентов производится на минимальный остаток за месяц. Проценты выплачиваются ежемесячно. Открыть накопительный счет можно как в отделении банка, так и через мобильный и интернет-банк.

«Сегодня мы предлагаем нашим клиентам выгодное размещение средств с получением высокого дохода сразу и без дополнительных действий. 7% годовых просто при хранении средств на накопительном счете — это очень удобный и выгодный способ накопления. Пополнение и снятие возможно без ограничений, а также без потери ранее выплаченных процентов», — комментирует директор по сегментам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Подробно о накопительном счете «Сразу 7» можно узнать на сайте банка.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.