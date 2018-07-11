Владимир Верхошинский назначен главным управляющим директором Альфа-Банка

С 1 августа 2018 года Главным Управляющим Директором (CEO) Альфа-Банка назначен Владимир Верхошинский. В этой должности он будет реализовывать масштабные задачи, заложенные в стратегии развития банка, утвержденной Советом Директоров.

«Мы рады приветствовать Владимира в команде крупнейшего частного банка страны. Уверен, что его знания и уникальный опыт помогут нам добиться еще больших успехов на финансовом рынке», — сказал Петр Шмида, Председатель Совета Директоров АО «АЛЬФА-БАНК». Я хочу поблагодарить Алексея Чухлова за его работу в роли исполняющего обязанности Главного Управляющего Директора. Он смело запустил динамику изменений в банке, при этом, оставаясь Главным Финансовым Директором, обеспечил в этот переходный период финансовую устойчивость и доходность банка на высоком уровне. Я желаю Алексею дальнейших успехов на посту Главного Финансового Директора«.

Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, отметил: «Владимир Верхошинский — высокий профессионал и талантливый руководитель. И мне жаль, что он покидает группу ВТБ. Однако предложенная ему ключевая позиция в Альфа-Банке — это большие возможности для его дальнейшего профессионального и карьерного роста. Я думаю, он принял правильное решение, и искренне желаю ему успехов на новом месте».

«Я рад присоединиться к команде Альфа-Банка. Перед нами стоят амбициозные задачи — удвоить долю рынка и вновь стать неоспоримым технологическим лидером. Это интересный вызов. Потенциал у Банка огромный, команда сильная, в нашем успехе я не сомневаюсь», — прокомментировал Владимир Верхошинский.

Владимир Верхошинский родился в Якутске в 1981 году. В 2003 году закончил Финансовую академию при Правительстве РФ, специальность «Финансы и кредит». В 2008 году — получил степень магистра бизнес-администрирования в Стенфордском университете. В 2002 начал карьеру в ЗАО КБ «Ситибанк» с позиции специалиста службы внутреннего контроля Операционного управления по обслуживанию частных клиентов. В 2003-2006 годах работал в московском офисе компании McKinsey & Company. С 2009 года присоединился к команде банка ВТБ, на позиции управляющего директора курировал вопросы корпоративного развития и стратегии. В 2012 году перешел в Банк Москвы, санацией которого занималась группа ВТБ. На позиции заместителя председателя кредитной организации отвечал за развитие розничного и малого бизнеса банка. В 2016 году, после завершения санации Банка Москвы и его интеграции в банк ВТБ, возглавил розничный бизнес ВТБ. Член правления банка ВТБ.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.