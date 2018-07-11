Делегация Правительства Иркутской области посетит ряд объектов ГК «ИНК» в Усть-Куте

Фото: irkobl.ru

Делегация Правительства региона во главе с губернатором Сергеем Левченко находится в рабочей поездке в Усть-Куте, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

В рамках рабочей поездки запланировано посещение ряда объектов ГК «Иркутская нефтяная компания», презентация газовых проектов, круглый стол для проработки вопросов по таким направлениям, как экология, территории опережающего социально-экономического развития, дорожное хозяйство, здравоохранение, социальная сфера, выезд на Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение и ряд других мероприятий.



