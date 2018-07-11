Житель Тайшета откопал гранату на своем огороде

Фото: www.t24.su

Житель улицы Гастелло в Тайшете днём 10 июля во время раскопки траншеи под фундамент здания на своём участке обнаружил гранату. Об этом сообщает ИА Тайшет 24.

О находке мужчина сообщил в полицию. На место прибыли начальник отдела ФСБ и руководитель районного отдела МВД. Внешний осмотр показал, что горожанину попалась настоящая боевая граната Ф-1.

Из Иркутска на место происшествия были вызваны сапёры. До момента их прибытия гранату охраняют полицейские.

Справка:

Граната Ф-1 — ручная противопехотная оборонительная граната. Предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою. Из-за значительного радиуса разлёта осколков (до 200 метров) метать её можно только из-за укрытия, из бронетранспортёра или из танка. Была сконструирована в 1914 году, после чего неоднократно подвергалась усовершенствованию, однако без принципиальных изменений действует до настоящего времени. Весит 600 граммов, при взрыве разлетается на 300 осколков.