18 интерактивных скульптур появится в Братске ко дню Металлурга благодаря РУСАЛу

Золотая Антилопа, Мамонтенок, Фунтик, Кощей Бессмертный, кот Матроскин, Крошка Енот, а также другие любимые детские персонажи появятся в парке Металлургов в Братске. Об этом сообщила ТРК Братск.

Скриншот: trk-bratsk.tv

Во втором фестивале бетонных скульптур участвуют 25 мастеров. На создание скульптур уже потрачено 22 кубометра живого бетона.

Почти все скульптуры – интерактивные. Здесь можно покрутить баранку в автомобильчике Дядюшки Фокуса Мокуса, пожать руку Вовке из Тридевятого царства, сесть на лопату к бабе Яге. И даже отправить родственникам привет из космоса вместе с Незнайкой.

Бюджет проекта – четыре миллиона рублей. Эти средства на создание аллеи мультипликационных героев второй год подряд выделяет компания РУСАЛ, поскольку фестиваль приурочен к профессиональному празднику металлургов.

В рамках соглашения о социальном партнерстве, подписанного в начале года с администрацией Братска, руководство завода не только выполняет свои обязательства, но и лично контролирует ход выполнения работ.

«Решение было принято в прошлом году. Нам до такой степени понравилось и это было востребовано у жителей города, – комментирует Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа ОК РУСАЛ. – Каждый ребенок в городе имеет фотографию, где он на одной из наших скульптур. В прошлом году было 16 скульптур, в этом году – 18. Количество участников возросло до 25. Наш фестиваль принял международный стандарт – к нему присоединились участники из Монголии».

В этом году не все скульптуры после закрытия фестиваля останутся в парке. Часть по просьбе руководителей социально значимых учреждений разъедутся. Так, Черепаха и Львенок поселятся на территории Управления Социальной защиты, а Умка отправится радовать маленьких пациентов в парк ДГБ.

14 июля все скульптуры будут готовы. Фестиваль начнется в 12:00 часов. Металлурги приглашают братчан на большой семейный праздник.