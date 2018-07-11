«Слата» открыла собственную пекарню в Иркутске (ФОТО)

Новая пекарня открылась 10 мая в супермаркете «Слата», расположенном в ТЦ «Цветной парк» (ул. Байкальская, 250/1), в рамках празднования 15-летия торговой сети.
Первых гостей угощали домашними булочками, вместе с ними дегустировали хлеба, приготовленные по новым рецептам, сообщают в официальных интернет-сообществах представители компании.
Пекарня «Слаты» – это:
- более 60 авторских рецептов горячего хлеба и свежайшей выпечки (из них 15 – новинки!);
- только натуральные и качественные ингредиенты;
- новое современное оборудование.