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«Слата» открыла собственную пекарню в Иркутске (ФОТО)

11 июля 2018

Новая пекарня открылась 10 мая в супермаркете «Слата», расположенном в ТЦ «Цветной парк» (ул. Байкальская, 250/1), в рамках празднования 15-летия торговой сети.

<p>Фото: «Слата»</p>

Фото: «Слата»

Первых гостей угощали домашними булочками,  вместе с ними дегустировали хлеба, приготовленные по новым рецептам, сообщают в официальных интернет-сообществах представители компании.

Пекарня «Слаты» – это:

  • более 60 авторских рецептов горячего хлеба и свежайшей выпечки (из них 15 – новинки!);
  • только натуральные и качественные ингредиенты;
  • новое современное оборудование.

<p>Фото: «Слата»</p>

Фото: «Слата»


<p>Фото: «Слата»</p> <p>Фото: «Слата»</p> <p>Фото: «Слата»</p> <p>Фото: «Слата»</p>
/ СИА /
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