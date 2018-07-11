Более 6 млн пассажиров перевезено за полгода на ВСЖД

С января по июнь 2018 года в границах ВСЖД перевезено свыше 6 млн пассажиров. Поездами дальнего следования со станций Восточно-Сибирской железной дороги за шесть месяцев текущего года было отправлено более 1,3 млн человек, что превышает показатель 2017 года почти на 5,8%.

Как сообщает пресс-служба компании, купейными вагонами ВСЖД перевезено 348,4 тысячи пассажиров (+7,3 % к уровню прошлого года). 824,4 тысячи человек выбрали для путешествия плацкарт, что на 3,5 % больше прошлогоднего значения. Несколько снизилась востребованность общих вагонов. В них совершили поездку порядка 62 тысячи пассажиров (на 6,3 % меньше, чем за аналогичный период 2017 года). Билеты на места в сидячие вагоны приобрели 66,2 тысячи человек, показатель 2018 года превысил прошлогодний на 27,6 %.

В пригородном сообщении за шесть месяцев 2018 года перевезено более 4,7 млн пассажиров. По-прежнему в этом сегменте сохраняется тенденция к снижению пассажиропотока (на 3,6 % к уровню прошлого года). Уменьшение популярности электричек наблюдается на территории Иркутской области. Однако, в Республике Бурятия отмечен рост 4 %, здесь с января по май перевезено около 133,7 тысяч человек.

Льготники составили 30,9 % от общего числа перевезенных пассажиров, в том числе свыше 76,3 тыс. человек (1,6%) – школьники и студенты.