Деньги, качество связи, обслуживание клиентов... По каким причинам россияне меняют мобильных операторов?

Почему россияне меняют поставщиков услуг связи, выяснил Исследовательский холдинг Ромир в рамках серии исследований, посвящённых оценке потребителями работы ведущих мобильных операторов России – МТС, Билайн, Мегафон и Теле2.

В результате опроса, проведённого в Москве, исследователи определили, какие негативные моменты являются решающими при переходе клиентов от одного мобильного оператора к другому. Опрашиваемые могли выбрать сразу несколько ответов.

На первом месте – стоимость услуг связи. Этот вариант в качестве основной причины перехода, выбрали 41% респондентов, причем чаще всего это делали абоненты МТС.

Второе место заняло плохое качество связи. Этот параметр беспокоит абонентов почти в полтора раза меньше, чем дороговизна: 26% опрашиваемых выбрали этот пункт, и чаще всего его выбирали абоненты Теле2.

Плохая зона покрытия – третья по значимости причина, по которой абоненты меняют поставщика услуг связи – 22%. Здесь тоже лидирует Теле2: 70% клиентов компании заявили, что ушли именно из-за неё.

В четвёртую очередь (20%) абоненты уходят из-за отсутствия услуг, которые есть у других операторов. Эту причину как одну из основных указали пользователи Мегафона.

И наконец, пятая причина – плохое качество обслуживания клиентов, 19%. Здесь уместнее выделить не лидера по числу недовольных клиентов, а наоборот аутсайдера. Дело в том, что Теле2 получил в ходе опроса всего 5% негативных откликов. Это в 3-4 раза меньше чем у конкурентов.

Остальные причины перехода гораздо менее существенны. Недовольство сайтом оператора и мобильными сервисами – 9%. Ответ – неоправданное списание средств, выбрали 7% абонентов. По причине заключения работодателем корпоративного договора с другим оператором – 5%. Выгодный тариф привлёк 3% потребителей.

На одном из последних мест ответ – плохой интернет, всего 2%. С учётом очевидной значимости для современных пользователей надёжного и стабильного подключения ко всемирной сети, такой низкий процент негативных откликов может указывать на то, что все ведущие мобильные операторы России предоставляют доступ к интернету на самом высоком уровне.