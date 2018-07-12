От Ямала до Западной Европы: «Северный поток-2» как неизбежность

В последние месяцы СМИ активно обсуждают варианты реализации проекта «Северный поток-2». Некоторые ставят под сомнение строительство газопровода вообще на фоне претензий Дании, Украины и Польши. Однако, на наш взгляд, негативный фон вокруг проекта преувеличен и фактически его реализации на данный момент ничего не угрожает. Более того, Евросоюз нуждается в дублере «Северного потока-1».

В пользу строительства газопровода выступает ряд факторов, которые говорят о том, что в ближайшей перспективе потребности газа в Европе будут расти, а количество источников сырья по адекватной цене будет снижаться. Если взглянуть на динамику потребления газа на европейском рынке прошлых лет, то мы увидим, что с 2014 года потребление выросло на 14%, с 485,6 млрд куб. м газа до 568,4 млрд куб. м газа. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА) и компании Wood Mackenzie, спрос продолжит расти в последующие годы и к 2030 году увеличится до 600 млрд куб. метров газа.

Стимулировать увеличение потребления газа в европейских странах будет не только ускорение темпов экономического роста, но и снижение потребление угля. На сегодняшний день уголь признан неэкологичным видом топлива, кроме того, в разное время года цена на газ ниже, чем на уголь, что заставляет потребителя отдавать предпочтение газу. Таким образом, потребление угля в ЕС значительно упадет уже к 2025 году.

Наиболее остро вопрос увеличения импорта газа станет уже в ближайшие два года, когда из эксплуатации будет выведено крупнейшее месторождение газа в Европе «Гренинген». Если ранее, ещё в 2013 году, месторождение обеспечивало 18% всех поставок газа на европейский рынок, то в 2017 году это цифра сократилась до 7%. Выбытие этих объемов с рынка потребует замещения.

Добыча на других европейских месторождениях, в частности в Великобритании и Норвегии, не имеет потенциала для дальнейшего роста и, наоборот, будет снижаться. К 2030 году добыча в Норвегии упадет примерно на 30%, а в Великобритании – на 90%. В связи с этим импорт газа в Европу будет увеличиваться и к 2030 году может составить 400 млрд куб. м газа в год. С большой долей вероятности поставки будут возрастать в основном за счет российского газа.

Наряду с другими поставщиками газа, в том числе и сжиженного, Россия имеет ряд преимуществ. Одним из главных является возможность поставлять большие объемы на рынок в короткие сроки. Ближайшими конкурентами нашей страны являются ближневосточные страны и США, которые поставляют в ЕС сжиженный газ, однако с учетом того, что поставки СПГ в Азию являются более выгодными для продавца из-за разницы в цене, на рынок Европы попадает лишь небольшая часть СПГ, неспособная заменить традиционные поставки газа. Единственной страной, где власти могут отказаться от потребления российского газа и заменить его СПГ, может стать Польша. Однако если это решение будет принято, то оно будет носить политический характер.

Ряд экспертов считает, что реальную конкуренцию российскому газу в Евросоюзе может составить Южный газовый коридор, в частности трубопроводы TANAP и TAP. Однако основные мощности коридора будут запущены не раньше 2020 года, да и к тому же поставки из Азербайджана не будут дешевыми.

Власти Евросоюза прекрасно понимают ситуацию, в которой окажутся в ближайшие годы, и поэтому строительство «Северного потока-2» во многом вопрос решенный. На сегодняшний день «Газпром» ждет решения Дании для того, чтобы маршрут прокладки труб был полностью утвержден, разрешения на строительство от других стран (Германия, Финляндия, Швеция) уже получены. Если предположить, что Дания запретит транзит через свои воды, то это несущественно повлияет на реализацию проекта, так как данный участок составляет 8% от всего маршрута. Изменение маршрута будет незначительным и не повлечет за собой существенных затрат.

В связи с тем, что строительство второго газопровода будет идти по аналогии с «Северным потоком-1», его ввод в эксплуатацию может состояться уже в конце 2019 года. Это означает, что в ближайшие два года «Газпром» сможет поставлять по «Северному потоку-2» дополнительные 55 млрд куб. м газа в год за счет ямальских месторождений. Совокупные поставки по двум газопроводам составят 110 млрд куб. м газа в год. Таким образом, к 2021 году доля «Газпрома» на европейском рынке может превысить 40%.

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари