Промсвязьбанк принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Промсвязьбанк принял участие в деловой программе выставки «Иннопром». Топ-менеджеры банка участвовали в профессиональных дискуссиях форума, а также посетили экспозицию со стендами компаний, многие из которых являются клиентами банка.

В рамках панельной дискуссии Фонда развития промышленности «Развитие взаймы: как строить промышленный бизнес в кредит?» участники обсудили причины дефицита инвестиций в промышленный бизнес, готовность российских банков поддержать средний бизнес, а также роль государства в развитии промышленного комплекса страны.

Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков рассказал о работе программы по субсидированию процентной ставки на реализацию новых инвестиционных проектов. По совам министра, предоставление субсидий по данной программе достигает 7-8 млрд рублей в год.

В свою очередь, вице-президент, директор департамента среднего и регионального корпоративного бизнеса Промсвязьбанка Алексей Будаев обратил внимание участников панельной дискуссии на отсутствие государственных программ поддержки именно среднего бизнеса. «Средний бизнес в России — это компании, уже выросшие из малого бизнеса, но еще не превратившиеся в корпорации. Сегодня хорошо работают программы господдержки малого предпринимательства, но средний бизнес, особенно те, кто развивает производство, не попадает под их действие в связи с ограничениями по суммам, — заявил он. — Под программы субсидирования, направленные на крупные компании, средний бизнес также не попадает по ряду критериев».

При этом банки готовы инвестировать в промышленный бизнес, подчеркнул Будаев. «Развитие государственных программ поддержки помогло бы снижению стоимости инвестиционных кредитов для этого сегмента», — заключил он.