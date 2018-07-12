Россельхозбанк и Ростсельмаш запустили совместную программу для малого и среднего бизнеса

Россельхозбанк запустил совместную программу с Ростсельмаш –крупнейшим российским производителем, поставляющим современную сельскохозяйственную технику фермерам всего мира.

Совместная партнерская программа позволяет представителям малого и среднего предпринимательства приобрести в кредит Россельхозбанка оборудование и технику производства Ростсельмаш со скидкой до 5% от базовой стоимости.

Общая экономия для клиентов достигается за счет снижения стоимости приобретаемого имущества, суммы кредита и размера начисляемых процентов. В рамках программы возможно кредитование по льготной ставке с применением государственных программ поддержки субъектов МСП. Минимальный первоначальный взнос для заемщика по кредитной программе Банка составляет 15% от стоимости техники и оборудования, срок кредитования – до 7 лет.

Сотрудничество Россельхозбанка и Ростсельмаш является продолжением развития партнёрских программ с крупнейшими отечественными производителями техники и оборудования и направлено на поддержку бизнеса на селе.

С подробностями программы можно ознакомиться на официальном сайте Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» – крупнейший производитель сельскохозяйственной техники и оборудования. В группу компаний входят 13 предприятий, расположенных на 10 производственных площадках в 4 странах, выпускающих технику под брендами ROSTSELMASH и VERSATILE. Продукция компании экспортируется в 50 стран мира и занимает 17% объема в натуральном выражении на мировом рынке уборочной техники.