Иркутяне смогут заказать Яндекс.Станцию через интернет

Домашняя мультимедиа-платформа с искусственным интеллектом Яндекс.Станция поступила в продажу на портале beru.ru. Иркутяне могут оставить предзаказ на Станцию на сайте и оплатить её онлайн, сообщает Пресс-служба компании «Яндекс».

Фото: «Яндекс»

Стоимость Яндекс.Станции – 9990 рублей. Она доступна в трёх цветах: чёрном, фиолетовом и серебристо-сером. Количество устройств ограничено.

Доставка бесплатная и осуществляется в течение 90 дней. Вместе со Станцией заказчики получат годовую подписку на Яндекс.Плюс и бонусы от партнёров Яндекса.

Первая партия Станций поступила в продажу 10 июля в магазине и музее Яндекса в Москве. Её разобрали меньше чем за шесть часов несмотря на лимит: два устройства на покупателя. Такое же ограничение действует и в онлайне, чтобы Станцию смогли купить как можно больше желающих.

Яндекс.Станция играет музыку с отличным качеством, находит фильмы, мультфильмы, сериалы и ролики и показывает их на телевизоре. К голосовому помощнику Алисе можно обращаться с поручениями: например, попросить её завести будильник или рассказать сказку на ночь.

Станция – первое устройство, разработанное в Яндексе. Её особенность — отличный звук, который обеспечивают три динамика суммарной мощностью в 50 ватт и два пассивных излучателя.