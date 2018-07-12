Предпринимательница из Иркутской области выплатила 100 тысяч рублей долга контрагенту, чтобы улететь в Турцию

Жительница Шелехова Иркутской области оплатила задолженность перед компанией, которой не поставила товар. Она сделала это для того. чтобы улететь на отдых в Турцию.

Фирма гражданки, специализирующаяся на поставке стройматериалов, заключила договор на оказание услуг с одной из шелеховских компаний. Однако в назначенный строк товар не был доставлен и заказчик обратился в Шелеховский городской суд Иркутской области. Суд обязал предпринимательницу выплатить задолженность в размере 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

В добровольном порядке гражданка не оплатила имеющийся долг, вследствие чего судебные приставы арестовали автомобиль марки Range Rover, 2007 года выпуска, и вынесли постановление об ограничении права выезда за границу.

Предстоящая поездка в Турцию мотивировала должницу погасить задолженность. После чего с машины был снят арест, постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации отменено, и гражданка смогла отправиться отдыхать.