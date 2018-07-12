Прими участие в «Щедром открытии» и выиграй Apple iPhone X от Дальневосточного банка

Продолжается акция «Щедрое открытие», стартовавшая 1 июня в новом офисе Банка в Хабаровске.

Для участия в розыгрыше суперприза необходимо до 27 июля 2018 оформить в офисе Дальневосточного банка по адресу ул. Тургенева, 49 любую из премиальных карт МИР «Семейная команда» или МИР Cash back со скидкой 50 % на первый год обслуживания.

С помощью Премиальной карты МИР «Семейная команда» в рамках действия одноименной программы лояльности от компании «Роснефть» можно при совершении покупок накапливать бонусные баллы и оплачивать ими до 100 % стоимости топлива и прочих товаров в розничной сети АЗК/АЗС «Роснефть». МИР Cash back — карта, обладающая способностью подстраиваться под потребности ее держателя.

Выбирайте категорию, которая подходит именно вам: «Авиабилеты» или «Туризм», если вы часто путешествуете, «Спорт», если не мыслите себя без активного образа жизни, «Кино», если не пропускаете ни одной премьеры, и многие другие. Получайте 5 % стоимости совершенных покупок обратно на вашу карту при оплате товаров и услуг по выбранной категории и 0,5 % за прочие покупки.

Вам остается лишь сделать выбор в пользу одной из премиальных карт МИР Дальневосточного банка, преимущества которых очевидны:

широкий функционал,

простая механика использования,

существенная выгода.

Чтобы испытать удачу и получить заветный смартфон будущего, с помощью новой карты необходимо совершить не менее пяти покупок (каждая на сумму от 1000 рублей) до 28 сентября 2018.

В октябре состоится подведение итогов акции и вручение главного приза. Присоединяйся и выиграй свой iPhone X!

Подробная информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте вручения призов