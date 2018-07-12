Новости

ВТБ запустил пилотный проект «Залоговые каникулы» для малого бизнеса

12 июля 2018

ВТБ запускает новую акцию «Залоговые каникулы» с упрощенными требованиями по объему залогового обеспечения для малого бизнеса. Теперь кредитование высококачественных заемщиков возможно при наличии ликвидного залога, составляющего 50% от суммы кредита.

Таким образом, клиенты банка могут получить еще большую сумму кредита при том же залоговом обеспечении. Кредитные средства предоставляются на развитие текущей деятельности и реализацию инвестиционных проектов, включая рефинансирование кредитов на эти цели.

Руководитель департамента малого бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин отметил: «Наш пилотный проект позволяет клиентам сегмента малого бизнеса получить дополнительный объем финансирования под залог имеющихся у компании активов и таким образом реализовать еще большее количество запланированных проектов. Уверен, что улучшенные благодаря «залоговым каникулам» условия сотрудничества, позволят нам поддерживать прочные партнерские отношения с клиентами. В рамках акции мы планируем приток клиентов в банк и дополнительный объем продаж не менее 2 млрд рублей».


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему опустели полки?
Это не «Меркурий». Слата рассказала о новой системе учета товародвижения
Куда исчез хлеб? Иркутский хлебозавод прокомментировал отсутствие хлеба на полках «Слаты»
«Слата»: перебои в поставке продуктов связаны с переходом торговой сети на новую систему учета
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании