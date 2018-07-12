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Связь-Банк в Липецке научил малый бизнес оптимизировать налоги

12 июля 2018

Липецкий Операционный офис Связь-Банка и «АНО Центр поддержки экспорта Липецкой области» (на базе Липецкой торгово-промышленной палаты) провели семинар для представителей малого и среднего бизнеса, посвященный оптимизации налогообложения.

Спикерами мероприятия стали Управляющий директор по развитию розничного бизнеса операционного офиса «Липецкий» Связь-Банка Александр Гравит и руководитель агентства налогового и бухгалтерского консультирования «Финансист» Наталья Степунина.

На тренинге были подробно разобраны разрешенные российским законодательством способы оптимизации налогообложения, а также проработан план действий по снижению налогового бремени. На конкретных бизнес-кейсах, взятых из повседневной жизни, участники изучили возможные ошибки при внедрении систем оптимизации налогов и легализации доходов. 

Александр Гравит отдельно рассказал о ключевых продуктах Связь-Банка для представителей малого и среднего бизнеса, способах эффективного управления денежными потоками предприятия с их помощью, а также средствах снижения трудозатрат главного бухгалтера при использовании дистанционных сервисов.


/ СИА /
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