Новости

Памятные монеты мундиаля ростовчане получали в Связь-Банке

12 июля 2018

В дни матчей Чемпионата мира по футболу, проходивших в Ростове-на-Дону, Связь-Банк участвовал в акции Банка России по обмену денег на памятные монеты и банкноты.

Клиенты Связь-Банка обменяли 2 000 сторублевых банкнот и столько же памятных монет с изображением талисмана мундиаля. Отдельную часть памятных купюр и монет получили зарплатные и корпоративные клиенты Связь-Банка.

«Акция немедленно привлекла внимание жителей города, – рассказывает Управляющий директор по развитию розничного бизнеса Ростовского филиала Связь-Банка Сергей Куликов. – В наш банк непрерывно приходили посетители, которые хотели обменять обычные купюры на памятные банкноты и монеты. Клиентов также интересовали и другие банковские продукты. От участников акции поступили 20 заявок на получение потребительного кредита. Сотрудники Ростовского филиала провели 12 консультаций по ипотеке и рефинансированию и назначили две презентации банка на предприятиях региона. В целом, мы считаем, что это мероприятие поспособствовало росту интереса к Связь-Банку в Центральном регионе». 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему опустели полки?
Это не «Меркурий». Слата рассказала о новой системе учета товародвижения
Куда исчез хлеб? Иркутский хлебозавод прокомментировал отсутствие хлеба на полках «Слаты»
«Слата»: перебои в поставке продуктов связаны с переходом торговой сети на новую систему учета
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании