Памятные монеты мундиаля ростовчане получали в Связь-Банке

В дни матчей Чемпионата мира по футболу, проходивших в Ростове-на-Дону, Связь-Банк участвовал в акции Банка России по обмену денег на памятные монеты и банкноты.

Клиенты Связь-Банка обменяли 2 000 сторублевых банкнот и столько же памятных монет с изображением талисмана мундиаля. Отдельную часть памятных купюр и монет получили зарплатные и корпоративные клиенты Связь-Банка.

«Акция немедленно привлекла внимание жителей города, – рассказывает Управляющий директор по развитию розничного бизнеса Ростовского филиала Связь-Банка Сергей Куликов. – В наш банк непрерывно приходили посетители, которые хотели обменять обычные купюры на памятные банкноты и монеты. Клиентов также интересовали и другие банковские продукты. От участников акции поступили 20 заявок на получение потребительного кредита. Сотрудники Ростовского филиала провели 12 консультаций по ипотеке и рефинансированию и назначили две презентации банка на предприятиях региона. В целом, мы считаем, что это мероприятие поспособствовало росту интереса к Связь-Банку в Центральном регионе».