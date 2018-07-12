Связь-Банк в Тюмени обменивает деньги на памятные монеты и банкноты ЧМ-2018

С 10 по 13 июля Тюменский операционный офис Связь-Банка принимает участие в акции по обмену монет, организованной Центральным Банком России.

В эти дни любой желающий может обратиться в отделение Связь-Банка в Тюмени, чтобы взамен скопившейся мелочи получить двадцатипятирублевые памятные монеты Чемпионата мира по футболу 2018 с эмблемой мундиаля – Забивакой, или сторублевую банкноту, выпущенную специально в честь соревнования.

Количество памятных купюр и монет ограничено, поэтому каждый желающий может получить одну монету и одну банкноту в день по адресу: г. Тюмень, ул. Кирова, 25 /1.