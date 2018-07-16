Катерина Карелина: «Первые деньги я заработала, продавая Чупа-Чупсы и пропуская машины на дачную территорию»

«Нужны деньги – нужно их заработать!» – уверена Катерина Карелина, бизнес-консультант, автор курса «Продажи с удовольствием». Как отпуск помогает зарабатывать больше? Что делать, если очень хочется взять кредит? Какими «плюшками» банков приятно пользоваться? Читайте об этом в новом выпуске нашей постоянной рубрики.

Про банки. Сейчас преимущественно пользуюсь услугами трёх банков. В первую очередь, это Альфа-Банк, его я выбрала, как предприниматель для открытия расчетного счета. При выборе банка обращала внимание на множество критериев, таких как репутация, надежность, качественный сервис и удобный онлайн клиент-банк.

Безусловно, была важна скорость открытия счета. В Альфа-Банке мне открыли счет меньше чем за два часа.

В банк я пришла по рекомендации и поэтому первые три месяца обслуживания были для меня бесплатными! Тарифный план тоже удобен: если нет операций по счету, то и плата за обслуживание не взимается. Плюс много дополнительных «плюшек», таких, как, например, клуб клиентов. Это возможность получать скидки на предложения участников клуба-клиентов Альфа-Банка.

Также довольна сервисом, для меня это очень важно, профессия играет свою роль. Я всегда обращаю вниманию на то, как со мной, как с клиентом, разговаривают представители банка.

Для денежных переводов пользуюсь Сбербанком, поскольку практически у всех друзей и партнеров есть его карты.

Для покупок пользуюсь картой «Польза» банка Хоум Кредит. От каждой покупки на карту возвращается кэшбек, процент зависит от категории, например, возврат на оплату счетов в кафе и ресторанах составляет 5%.

Далее эти бонусы можно либо потратить в магазинах-партнёрах, либо перевести их в рубли, из расчета 1 бонус = 1 рубль. Очень удобно. Выбрала этот банк, потому что по своему дополнительному виду деятельности являюсь его зарплатным клиентом.

Про сбережения. Сейчас предпочитаю хранить в рублях, на обычном сберегательном счете, это удобно: если деньги срочно понадобятся, их можно снять без потери процентов и без закрытия вклада. Для меня это своеобразная подушка безопасности. Стараюсь откладывать, как минимум 10% от всех поступлений, или круглую сумму, если есть такая возможность.

Также пользуюсь программами накопительного страхования жизни. Это великолепный инструмент, позволяющий быть под защитой и накопить необходимую сумму к определенной дате. Причем накопленные деньги не подлежат взысканию, не делятся при разводе и не облагаются налогом. Помимо всего прочего каждый год есть возможность получать налоговый вычет.

Про кредиты. Раньше пользовалась потребительскими кредитами. У меня на тот момент, как у большинства населения сейчас, не было понимания, что кредиты – это зло, я не умела грамотно управлять финансами и распределять свой бюджет. Теперь я никому не посоветую брать кредит. Убеждена, что, если возникает потребность взять кредит, то это сигнал к тому, что нужно пересмотреть свои жизненные привычки и отношение к деньгам в целом. И во многих случаях, лучше отказаться от покупок в кредит. Кстати, возмущает активная реклама банками потребительских кредитов из серии: «Не хватает денег на путешествие/холодильник/велосипед – возьми кредит!». И ведь люди ведутся, и это грустно. У моей знакомой четыре (!) потребительских кредита и ипотека! Я порой поражаюсь, а на что они живут-то вообще?

Теперь я твердо убеждена: нужны деньги – нужно их заработать. Крупные траты (отпуск, обучение детей, сезонная одежда и проч.) грамотнее и проще планировать заранее.

Про отношение банков к клиентам. Сейчас всё больше компаний понимают, что качественный сервис является одним из ключевых конкурентных преимуществ на рынке, и это радует. Мало предложить хороший продукт, важно умение найти индивидуальный подход к каждому клиенту.

Про финансовые принципы. Сейчас уделяю внимание грамотному управлению семейным бюджетом, стараюсь не совершать спонтанных покупок, хотя они, конечно, случаются, я ведь женщина (смеётся). Я получаю удовольствие от зарабатывания денег и твердо уверена, что, если любишь свою работу, работаешь на драйве, то и заслуженная награда в виде приятной суммы не заставит себя ждать!

Про траты. Предпочитаю вкладывать деньги в свое образование, это, на мой взгляд, самая лучшая инвестиция. Обязательная статья расходов – это отпуск и путешествия, это возможность напитаться энергией и расслабится, а впоследствии заработать еще больше!

Про первые деньги. Самые-самые первые деньги получила в детстве от продажи Чупа-Чупсов. А ещё я зарабатывала на открытии ворот на въезде на дачную территорию! Тогда не было автоматических ворот, и водителям приходилось выходить из машины, заезжать, а потом снова выходить и закрывать. А тут мы с друзьями, открывали и просили деньги. Не все платили, конечно, кто-то просто проезжал, кто-то давал жвачки и шоколадки (улыбается).

Про кризис. В 2008 году не прочувствовала кризиса, потому что в том году у меня родилась дочь, я не работала, наслаждалась декретным отпуском. А в 2014 году работала в страховом бизнесе. Там кризис стал одним из аргументов за страховку жизни и здоровья. Ведь где тонко, там и рвется. Поэтому я активно тогда продавала программы страхования жизни и здоровья, зарабатывала очень хорошо и тогда оценила и для себя преимущества и важность иметь страховку на случай непредвиденных жизненных обстоятельств.