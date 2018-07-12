Почти на 3 млрд рублей уменьшили кадастровую стоимость своего имущества жители Приангарья с начала 2018 года

С января по июнь 2018 года комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Иркутской области рассмотрено 290 заявлений в отношении 332 объектов недвижимости. В результате работы комиссии положительное решение об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной принято в отношении 189 объектов недвижимости, сообщают в пресс-службе ведомства. По итогам рассмотрения заявлений кадастровая стоимость объектов была снижена на 2,931 млрд руб.

Как отметила начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Иркутской области Эльвира Байрамова, уменьшения кадастровой стоимости жителям Приангарья удалось добиться только для земельных участков. Пока комиссией не принято ни одного решения по снижению кадастровой стоимости объектов капитального строительства.

– Пик обращений в комиссию пришелся на начало года. В январе было рассмотрено 89 заявлений в отношении 95 объектов недвижимости. Около 90% заявлений подается в комиссию именно по земельным участкам. Это связано, прежде всего, с принятым в регионе порядком налогообложения. Земельный налог у нас рассчитывается в зависимости от кадастровой стоимости участка. А вот для расчета имущественного налога по-прежнему используется инвентаризационная стоимость объекта. Если стоимость недвижимости в результате кадастровой оценки оказалась завышенной, любое заинтересованное лицо может её оспорить. Сделать это можно как в судебном порядке, так и обратившись в комиссию при Росреестре, – поясняет Эльвира Байрамова.

Напомним, что основанием для пересмотра кадастровой стоимости может послужить недостоверность сведений об объекте, использованных при проведении оценки, а также определение кадастровой стоимости объекта в размере рыночной. Для юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления досудебное урегулирование споров о результатах определения кадастровой стоимости является обязательным.

Заявление на пересмотр кадастровой стоимости в комиссию при Управлении Росреестра по Иркутской области можно подать до утверждения результатов очередной государственной кадастровой оценки. Заявления принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 70.

Получить информацию о работе комиссии, а также документах, которые необходимо представить в комиссию при Управлении Росреестра по Иркутской области для пересмотра кадастровой стоимости, можно на сайте Росреестра в разделе.