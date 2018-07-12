Цены на потребительском рынке Иркутской области поднялись на 0,3%

Прирост цен на потребительском рынке Иркутской области в июне 2018 года составил 0,3%. При этом цены на продовольствие снизились в среднем на 0,1%, а непродовольственные товары подорожали на 0,3%, подсчитали в Иркутскстате.

Из продуктов значительно подорожала плодоовощная продукция: капуста на 23%, свекла на 21%, картофель на 18%. Заметно выросли цены на пшено (на 9%), сахар, маргарин и яблоки (на 4-5%). На 1-3% дороже стали консервы мясные, мясо животных, куры охлажденные и мороженые, некоторые рыбопродукты (филе рыбное, креветки, кальмары мороженые, сельдь соленая, консервы рыбные в томатном соусе), творог нежирный, мороженое, сыр, мука, крупа гречневая, морковь, напитки безалкогольные, консервы фруктово-ягодные для детского питания.

В то же время произошло снижение цен на свежие огурцы и помидоры на 15-16%, яйца – на 13%, бананы – на 8%, виноград – на 6%, икру лососевых рыб, лук и молоко питьевое – на 2-3%. В группе непродовольственных товаров заметно выросли цены на газомоторное топливо – на 6%. Зафиксирован рост цен на юбки для девочек школьного возраста, полотенца кухонные, кроссовки для взрослых из натуральной кожи, моющие и чистящие средства, зубную пасту, сигареты отечественные, зеркала для ванной и фарфоро-фаянсовые тарелки (на 1-2%). В этих пределах подорожали холодильники, красные кирпичи, керамическая плитка, легковые автомобили импортные подержанные и бензин.

Из наблюдаемых медицинских товаров на 2-4% повысились цены на валидол, комбинированные анальгетики, лоратадин, линекс, таурин, термометры электронные и перевязочные материалы. В то же время снизились цены на анальгин (на 2%) и поливитамины с микро- и макроэлементами (на 1%).

Потребительские цены и тарифы в сфере платных услуг в июне подорожали на 0,9%. За месяц выросли тарифы на отдельные услуги пассажирского транспорта: проезд в поездах дальнего следования подорожал на 19,8%, троллейбусах – на 4,6%, маршрутных такси – на 2,6%, городских автобусах – на 2,4%, услуги воздушного транспорта – на 1,7%. Подорожали услуги в сфере внутреннего (на 4,6%) и зарубежного (на 3%) туризма, проживание в гостинице, пребывание пациентов в круглосуточном стационаре, первичный консультативный прием врача-специалиста, лечение кариеса (на 1-1,5%)

В то же время снизилась стоимость занятий на курсах иностранных языков (на 3,8%) и аренды индивидуального банковского сейфа (на 1,1%).