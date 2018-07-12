В Приангарье снизилось число нелегальных мигрантов

В Иркутской области с начала 2018 года 314 нелегальных мигрантов отправили на родину, что на 65 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в пресс-службе регионального УФССП России.

Согласно статистическим данным, миграционный режим из года в год больше других нарушают уроженцы Узбекистана и Таджикистана, их судебные приставы сопровождают в аэропорт еженедельно. С начала года в Узбекистан отправили 195 человек, в Таджикистан – 56. За первые полгода всего семь китайцев препроводили до государственной границы, в то время как ещё три года назад эта цифра достигала более ста человек.

В этом году сроки пребывания в России нарушили граждане Кыргызстана, Украины, Азербайджана, Грузии, Армении, Казахстана, Молдовы, Республики Беларусь и Кореи.

Все выдворенные иностранцы в течение пяти лет не смогут въехать на территорию России, поскольку совершили правонарушение о въезде в страну и пребывании в России без местного гражданства. Ещё 99 иностранных граждан находятся в специальном приемнике, все они ожидают своей очереди отправиться на историческую родину