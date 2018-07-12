Больше 285 млн рублей направлено на строительство дорог в районах Усть-Ордынского бурятского округа

Начато строительство автодорог в Осинском и Баяндаевском районах Усть-Ордынского Бурятского округа в рамках областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», рассчитанной на 2014-2020 годы. Как сообщил замминистра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, в настоящее время уже заключены муниципальные контракты и подрядчики приступили к работе.

В рамках программы муниципальным образованиям региона предоставляют субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автодорог к ближайшим значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельхозпродукции.

В 2018 году начато строительство автодорог с твердым покрытием к деревне Шотой (6,79 км), к деревне Батхай (4,52 км) в Осинском районе, и автодороги к крестьянскому хозяйству ИП Гончарука (4,7 км) в Баяндаевском районе. По информации пресс-службы правительства Иркутской области, на эти цели будет направлено 285,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 180,7 млн рублей, из областного – 90,1 млн рублей, из местного – 14,2 млн рублей.