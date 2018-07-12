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Каждый второй иркутянин знает английский язык

12 июля 2018

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter исследовали вакансии и резюме и выяснили какие иностранные языки знают соискатели Иркутска и какие иностранные языки чаще всего указывают в требованиях работодатели.

Наиболее популярным иностранным языком в Иркутске с большим отрывом стал английский язык – его знание указали 57,4% соискателей региона.

Далее по популярности следует

  • немецкий язык (6,9%),
  • французский язык (2,6%),
  • китайский (1,7%),
  • испанский (0,7%).

Замыкают десятку итальянский язык (0,2%) и бурятский язык (0,2%). 

Те, кто знает английский язык хотели бы работать в сфере «Продажи», «ИТ/Телеком», либо являются еще молодыми специалистами, только начинающими свой путь в карьере. Больше половины из них обладают базовыми знаниями английского. 
Меньше всего в Иркутске соискателей, которые знают панджаби, сомалийский, каталанский. 
Тем временем, со стороны работодателей в Иркутске требования к знанию английского языка выдвигают лишь в 2% вакансий, размещенных на hh.ru этом году, а вакансии с остальными иностранными языками составляют менее 1%. 

HeadHunter — ведущая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и других странах. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 620 тыс. актуальных вакансий и 34 млн резюме. Каждую неделю через hh.ruкомпании приглашают на собеседование 1,1 млн человек. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

/ СИА /
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