Каждый второй иркутянин знает английский язык

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter исследовали вакансии и резюме и выяснили какие иностранные языки знают соискатели Иркутска и какие иностранные языки чаще всего указывают в требованиях работодатели.
Наиболее популярным иностранным языком в Иркутске с большим отрывом стал английский язык – его знание указали 57,4% соискателей региона.
Далее по популярности следует
- немецкий язык (6,9%),
- французский язык (2,6%),
- китайский (1,7%),
- испанский (0,7%).
Замыкают десятку итальянский язык (0,2%) и бурятский язык (0,2%).
Те, кто знает английский язык хотели бы работать в сфере «Продажи», «ИТ/Телеком», либо являются еще молодыми специалистами, только начинающими свой путь в карьере. Больше половины из них обладают базовыми знаниями английского.
Меньше всего в Иркутске соискателей, которые знают панджаби, сомалийский, каталанский.
Тем временем, со стороны работодателей в Иркутске требования к знанию английского языка выдвигают лишь в 2% вакансий, размещенных на hh.ru этом году, а вакансии с остальными иностранными языками составляют менее 1%.