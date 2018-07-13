Вышел июльский номер Газеты Дело

Друзья, предлагаем вашему вниманию очередной июльский номер Газеты Дело. Реальные истории бизнеса, новости о недвижимости и финансах, экспертные мнения практиков будут вам полезны. Читайте и будьте в курсе!

Традиционной оптимизации бизнес-процессов уже недостаточно. Инновационные компании меняют целые отрасли, используя сервисный подход. О безопасности информационных систем, о необходимости взаимодействия власти и бизнеса, о современных сервисах шла речь на конференции «Цифровая экономика: реальность, в которой мы живем», организованной в Иркутске ПАО «Ростелеком».

О чем может рассказать компания, которая растет на десятки процентов ежегодно, как не о производственных успехах? Так думали участники Энергетического лектория бизнес-школы Сколково. Никто не подозревал, что разговор пойдет о принципах управления, которые были сформиро­ванны в процессе роста ИНК. Решениям, найденным топ-менеджментом и оцененным участниками мероприятия как революционные, было посвящено выступление генерального директора ИНК Марины Седых.

Все чаще мы слышим понятие «девелопер» – очень сложное для понимания, потому что каждый вкладывает в него свой смысл и понимает его по-разному. И все же, что оно значит? Об этом рас­сказывает коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко.

Холодильник, который сам составляет список необходимых продуктов, чайник, который вскипает как раз к вашему возвращению домой… Техно­логия «умный дом» уже давно не фантастика. По данным исследовательского центра Berg Insight, в 2017 году в Европе и Северной Америке насчи­тывалось около 18 миллионов «умных» домов. К 2020 году «поумнеет» каждый пятый дом в Европе, а в США — каждый третий. В России интерес к умным решениям появился недавно. Сегодня такие устройства не только делают комфортнее повседневную жизнь, но и помогают оптимизи­ровать бизнес-процессы и сокращать затраты.

В Усолье-Сибирском дан старт проекту мирового уровня. Почему «Фармасинтез» выбрал для его реализации Иркутскую область? Что будут произ­водить в Усолье-Сибирском? Где взять 10 миллиардов рублей и высококвалифицированные кадры? Об этом рассказали Президент ГК «Фармасин­тез» Викрам Пуния, первый вице-президент группы компаний «Фармасинтез» Александр Кейко и губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках пресс-конференции по поводу начала строительства нового завода «Фармасинтез-Хеми».

Чтобы получить ипотеку, заемщику приходится потрудиться: собрать массу документов, доказать платежеспособность, обойти не один банк в по­исках выгодных условий. Но есть специалисты, способные взять на себя львиную долю всех этих забот.

Кто такой ипотечный брокер и зачем нужны его услуги? Об этом рассказывает Наталья Дроняева, ипотечный брокер АН Century 21 «Недвижи­мость мира».

2018 год стал годом перемен для участников ВЭД. Какие внешнеторговые контракты банки теперь не принимают на обслуживание? Каким подар­ком от законодателей не стоит пользоваться? Об этом и многом другом на конференции «ВЭД и закон», состоявшейся 26 июня в отеле Марриотт, рассказала Юлия Зуйкова, руководитель направления по развитию продуктов Альфа-Банка.

«В какой-то момент идея открыть несколько точек одновременно по всей России казалась нам светлой. Однако она стала самой серьезной нашей ошибкой». О том, как из детского увлечения сделать реальный бизнес, о технологиях, помогающих его контролировать и развивать, о «шишках», которые пришлось набить, прежде чем стать сетью федерального масштаба, рассказал Сергей Шкурко, генеральный директор сети лазертаг-арен «Портал».

В сфере эквайринга произошла настоящая революция. Теперь рынок может предложить предпринимателям официальные сервисы по приёму платежей, например, через аккаунт в соцсетях. Каковы современные инструменты для торговли? Что такое мобильный эквайринг? На вопросы о новинках в интернет-эквайринге отвечает территориальный менеджер управления торгового эквайринга Байкальского банка Сбербанка Сергей Бондарь.

25 усть-кутских девятиклассников прошли отбор в профильный «ИНК-Класс», который начнет работу с в Усть-Куте на базе общеоб­разовательной школы №9.

С 30 июня 2018 года в России начала работать Единая биометриче­ская система – один из ключевых элементов механизма удаленной идентификации. Она позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги.

IV Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девело­перов состоится 25-26 июля в Иркутске. На Байкальский саммит со­бираются лучшие эксперты со всей России. Постоянную аудиторию меропритяия в Иркутске составляют девелоперы, строители, чинов­ники, урбанисты, управляющие, консультанты и другие представите­ли отрасли.

Кредит в размере 5,3 млн рублей в рамках новой программы льготно­го кредитования от Минпромторга был выдан в Сбербанке. Первым клиентом банка по данной программе стало тюменское предприятие коммунального хозяйства – акционерное общество «Трасса».

«Курс доллара мог бы быть сегодня около 50 рублей., если бы не действовало бюджетное правило», – заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на правительственном часе в Совете Федерации. Бюджетное правило ограничивает расходы федерального бюджета суммой нефтегазовых доходов до цены отсечения (базовой цены нефти) и затрат на обслуживание госдолга. Об этом рассуждает в авторской статье Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари.

Когда рынки на максимумах, инвесторы неизбежно задаются вопросом «что дальше?». Переложиться в депозиты? Сделать ставку на падение? А если рост продолжится?.. О том, какие инструменты имеет смысл использовать на пике, и о том, на какие нюансы обращать внимание, рассказал Управляющий директор «БКС Капитал» Франц Хеп на закрытом бизнес-ужине в Иркутске.

Поручительство Иркутского областного гарантийного фонда – это альтернатива залогового обеспечения по кредитам, займам и банковским га­рантиям для предпринимателей. Гарантийный фонд не выдает предприятиям прямой финансовой поддержки, но открывает дорогу к финансовым ресурсам через предоставление поручительства до 70 % от суммы кредита в качестве залогового обеспечения.

В Иркутске открылся новый офис крупного дистрибьютора оборудования для майнинга в России от китайского гиганта Bitmain. Открытие офици­ального представительства КРИПТОЮНИВЕРС улучшит клиентский сервис в регионе и сделает покупку майнеров еще более простой и удобной.

Бывший банковский работник, а ныне финансовый консультант компании Life is Good Андрей Дедюхин поделился с нами личным опытом взаимодействия с банками, рассказал и объяснил, почему во время кри­зиса необходимо искать новые точки роста.

Стоимость специального оборудования и его монтажа – вопрос непростой. Каждый, кому приходится иметь с этим дело, знает: экономия тут часто оборачивается проблемами и, как следствие, затратами. Есть регламенты и требования контролирующих органов, есть естественное желание, чтобы объект был безопасным и не создавал трудностей с эксплуатацией. Но и пе­реплачивать не хочется! Как быть? О том, что нужно иметь в виду, планируя затраты на спецоборудование, Газете Дело рассказала Наталия Домрачева, руководитель компании «РС-Техно».

В практике строительства нередки спорные ситу­ации, возникающие при долгосрочной аренде земель­ных участков. Причин для споров может быть много, и, по мнению юриста адвокатского бюро «Рябенко и партнеры» Германа Фролова, существуют правила, несоблюдение которых может привести арендатора к серьезным финансовым потерям. О некоторых из этих правил Герман рассказал Газете Дело.

Если рассматривать недвижимость как объект инвести­ций, рано или поздно встанет вопрос либо её выгодной про­дажи, либо эффективного управления. О том, как управлять «недвижимостью для жизни», а также о том, как с помо­щью изменения формата можно повысить ликвидность при­вычных объектов, нам рассказывает Дмитрий Щербаков, ру­ководитель агентства недвижимости «Слобода».

Знаете ли вы, что при покупке недвижимости можно существенно сэкономить? По словам Юлии Мальцевой, начальника отдела реализации залогового имущества агентства недвижимости «Поместье», стоимость реализуемой залоговой недвижимости может быть ниже рыночной на 20% . О том, как купить объект недвижимости, находящийся в залоге у банка, чего опасаются покупатели и насколько эти опасения оправданы, Юлия рассказала Газете Дело.

Газета Дело подготовила традиционный обзор основных показателей рынка недвижимости за пер­вое полугодие 2018 года. Каковы объемы ввода жилья в Иркутске и Иркутской области? Почему количество ДДУ в областном центре падает, а в целом по области растет? Как изменились цены на новостройки и «вторичку»? Как чувствует себя рынок коммерческой недвижимости? Об этом – в нашем материале.