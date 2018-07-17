Альфа-Банк: Завод Hebei Bishi в Приморском крае сможет экспортировать лишние объемы стали на китайские судоверфи

Китайская торгово-промышленная корпорация Hebei Bishi намерена реализовать в Приморском крае крупный инвестиционный проект, направленный на создание предприятия по производству стали для судостроительной промышленности. Об этом стало известно в ходе встречи главы региона Андрея Тарасенко с делегацией корпорации во главе с председателем совета директоров Hebei Bishi Би Цзинанем.

Приморский край заинтересован в открытии такого производства, поскольку там сейчас строится «Звезда» — крупнейшая в России судоверфь, где в течение ближайших пяти лет будет создано около 200 огромных судов, в том числе самый большой в мире ледокол.

«Нам нужна широкая судовая сталь, сейчас мы закупаем материал в Южной Корее»,— цитирует Андрея Тарасенко пресс-служба администрации Приморского края. Также в пресс-службе сообщили, что Hebei Bishi ежегодно выплавляет 6,8 млн тонн стали, 3 млн тонн кокса, владеет активами на 18 млрд юаней ($2,7 млрд).

Специалист Альфа-Банка Борис Красноженов напомнил, что правительство Китая уже частично переносит тяжелую промышленность за пределы страны, чтобы решить свои экологические проблемы, и планы Hebei Bishi, как и объявленные ранее планы по развитию «Амурметалла» китайскими инвесторами во главе с Hebei Luanhe Group, также могут быть продиктованы этими стремлениями. По его словам, если Hebei Bishi построит завод в Приморье, то для выпуска высококачественной судостроительной стали нужно организовывать доменную выплавку, но проблем с сырьем быть не должно, а железную руду, в частности, может поставлять работающая в Амурской области и ЕАО компания IRC (листинг на HKEX, основные акционеры – золотодобывающая Petropavlovsk, китайские General Nice и Tiger Capital). Себестоимость выплавки стали в России ниже, чем в КНР, Южной Корее и Японии, поэтому завод в Приморье сможет экспортировать лишние объемы — в том числе, на те же китайские судоверфи, уверен господин Красноженов.