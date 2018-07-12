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Сибирское таможенное управление перечислило в госказну на 33,56 % больше средств, чем в 2017 году

12 июля 2018

По итогам первого полугодия 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами Сибирского таможенного управления, составила 46 млрд 944 млн рублей.

<p>Фото: rostovgazeta.ru</p>

Фото: rostovgazeta.ru

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Исполнение контрольного задания по перечислению доходов в федеральный бюджет составило 105,3%. Сверх установленного задания в доход федерального бюджета перечислено 2 млрд 368 млн рублей. Как сообщается на сайте СТУ, сумма таможенных платежей, взимаемых при экспорте товаров, составила 2 млрд 715 млн рублей, при импорте – 42 млрд 077 млн рублей.

СТУ перечислило в доход федерального бюджета таможенных платежей на 11 млрд 800 млн рублей (на 33,56 %) больше, чем в 2017 году.

Порядка 80% поступлений таможенных платежей обеспечено пятью таможнями региона:

  • Читинской (22,7%),
  • Кемеровской (19,7%),
  • Новосибирской (13,2%),
  • Иркутской (12,2%)
  • Красноярской (11,3%).

<p>Фото: rostovgazeta.ru</p>
/ СИА /
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