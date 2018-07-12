Сибирское таможенное управление перечислило в госказну на 33,56 % больше средств, чем в 2017 году

По итогам первого полугодия 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами Сибирского таможенного управления, составила 46 млрд 944 млн рублей.

Фото: rostovgazeta.ru

Исполнение контрольного задания по перечислению доходов в федеральный бюджет составило 105,3%. Сверх установленного задания в доход федерального бюджета перечислено 2 млрд 368 млн рублей. Как сообщается на сайте СТУ, сумма таможенных платежей, взимаемых при экспорте товаров, составила 2 млрд 715 млн рублей, при импорте – 42 млрд 077 млн рублей.

СТУ перечислило в доход федерального бюджета таможенных платежей на 11 млрд 800 млн рублей (на 33,56 %) больше, чем в 2017 году.

Порядка 80% поступлений таможенных платежей обеспечено пятью таможнями региона: