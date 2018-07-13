Житель Иркутской области выиграл более 8 миллионов рублей в лотерею

Минувшая ночь оказалась чрезвычайно удачливой для одного из жителей Иркутской области. Счастливчик принял участие в 124476-м тираже лотереи «Рапидо» и стал обладателем выигрыша в размере 8 067 300рублей.

Известно, что победитель приобрёл билет всего за 150 рублей и сумел угадать все числа выигрышной комбинации: 15, 07, 02, 16, 14, 03, 13, 17 в первом и 02 во втором игровом поле билета.

Иркутскую область уверенно можно назвать одним из счастливых лотерейных регионов. Только за последние полгода 45 жителей области выиграли от 100 000 до 500 000 рублей, 16 везунчиков стали обладателями от 500 000 до 1 000 000 рублей.

За последние несколько лет в регионе появилось 34 лотерейных миллионера. Четверо из них выиграли именно в «Рапидо».

Рекордом Иркутской области на сегодняшний день пока остаётся выигрыш 13 561 934 рублей в «6 из 36», который пришелся на 95-й тираж лотереи (июль 2017 года).