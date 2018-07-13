Связь-Банк снизил ставки по ипотеке до 8,5%

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) снизил ставку на покупку недвижимости по ипотечным программам «Приобретение жилья на этапе строительства» и «Приобретение готового жилья» по стандартам ДОМ.РФ.

В результате минимальная ставка в Связь-Банке по ипотеке составляет 8,5% годовых в рублях.

Условия действуют при покупке строящегося жилья для многодетных семей, а также заемщиков в Дальневосточном федеральном округе и Байкальском регионе. Для всех остальных заемщиков минимальная ставка равна 8,75%.

Оформить ипотечный кредит под низкий процент в Связь-Банке можно на сумму от 500 000 до 20 млн рублей со сроком погашения кредита до 30 лет и с первоначальным взносом от 20%. Есть возможность использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса.

Связь-Банк сотрудничает с крупнейшими лидерами на рынке строительства жилья – ГК «ПИК», Группой ЛСР, ГК ЦДС, ГК «Самолет», ФСК Лидер, А101, МР Групп, ГК «Брусника», «Инград», «Пионер» и другими застройщиками в Москве и регионах.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основан в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».