В Саянске за махинации с документами с бухгалтеров взыскан почти 1 млн рублей

В Саянске с бухгалтеров, работавших в администрации города, взыскали более 900 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, гражданка Х. и гражданка К., работавшие бухгалтерами в администрации муниципального образования г. Саянска, совершили махинации с документами, используя свое служебное положение. В интересах муниципалитета с иском в суд вышел прокурор.

Саянским городским судом им была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 972 тыс. рублей солидарно.

Бывшие работники администрации оплатили ущерб, причиненный бюджету муниципального образования, в полном объеме.