Росреестр: В Иркутской области в два раза увеличилось количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве

Управление Росреестра по Иркутской области в июне зарегистрировало 1614 договоров участия в долевом строительстве. Это в два раза больше, чем месяцем ранее, и в три раза больше, чем в июне 2017 года, когда ведомством было зарегистрировано 738 и 487 ДДУ соответственно. Большая часть договоров (63%) зарегистрирована Управлением в Иркутском районе – 1017 ДДУ.

В Иркутске количество зарегистрированных ДДУ в прошлом месяце составило 544. Это также превышает показатели прошлого месяца и года. Так, в мае 2018 года в областном центре было зарегистрировано 277 ДДУ, в июне 2017 года – 447 ДДУ. Всего за первое полугодие 2018 года Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 4450 договоров участия в долевом строительстве (в Иркутске – 1877 ДДУ, в Иркутском районе – 1968 ДДУ). Это почти на 50% превышает показатели прошлого года, когда в регионе было зарегистрировано 2974 договоров долевого участия (в Иркутске - 2589 ДДУ).

В июне в Иркутской области также выросло количество помещений, приобретенных за счет ипотеки. Так, в прошлом месяце Управление зарегистрировало 2095 таких жилых помещений. Это почти на 10% больше, чем в июне прошлого года, когда в регионе было зарегистрировано 1910 таких помещений. В том числе, увеличение количества зарегистрированных помещений, приобретенных с помощью кредитных средств, наблюдается в Иркутске. В июне в областном центре зарегистрировано 1001 такое помещение (в мае - 698). Всего за полгода в регионе оформлено в собственность 11664 жилых помещения, приобретенных за счет кредитных средств (в Иркутске – 4666). Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2017 года, когда Управлением было зарегистрировано 9880 таких помещений (в Иркутске – 5092).

Также в июне в Иркутской области увеличилось количество зарегистрированных переходов прав на основании договора купли – продажи жилья. В прошлом месяце в Иркутской области зарегистрировано 8120 переходов прав, в том числе в Иркутске – 1691. В июне 2017 года количество зарегистрированных переходов прав в регионе составляло 7070, в Иркутске – 1525. Всего с начала 2018 года Управлением зарегистрировано 44600 переходов прав на основании договора купли-продажи жилья (январь – июнь 2017 года - 37993), из них в Иркутске – 9657 (январь – июнь 2017 года - 7810).