Николай Буйнов: Газовый проект ИНК способен радикально преобразить промышленную и социальную сферу северных территорий Иркутской области

Делегация правительства Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко 11-12 июля посетила производственные объекты Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте и на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. Иркутскую нефтяную компанию в этой поездке представляла группа во главе с генеральным директором ИНК Мариной Седых и председателем совета директоров Николаем Буйновым.

Во время посещения строящегося комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов в окрестностях Усть-Кута состоялась презентация газового проекта ИНК, целью которого является комплексная переработка природного и попутного нефтяного газа, добываемого на месторождениях компании.

По мнению руководства ИНК, реализация масштабного проекта, стоимость которого составляет 361 млрд рублей (из них уже инвестировано 44 млрд рублей) возможна при поддержке властей всех уровней.

Одним из элементов такой государственной поддержки может стать создание в Усть-Кутском районе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), предусматривающей предоставление ряда налоговых льгот.

Совместные усилия необходимы для преодоления инфраструктурных ограничений - это касается реконструкции участка трассы "Вилюй" от Усть-Кута до Верхнемарково и развития энергетической инфраструктуры. Еще один важный вопрос – строительство жилого района для 1000 сотрудников будущих газовых производств и членов их семей в Усть-Куте.

Планируется, что общие поступления в бюджеты всех уровней за 10 лет с начала эксплуатации объектов газового бизнеса составят почти 95 млрд рублей.

- Мы достаточно плотно провели два дня, много интересного увидели, это даже не тот случай, когда говорят, что «есть шанс для города и района», это наша обязанность. Мы должны сделать так, чтобы совместными усилиями «вытянуть» посредством этого проекта не только один город и район, но и часть севера области, - сказал Сергей Левченко. - Будем содействовать в создании в Усть-Куте объектов социальной сферы (медучреждений, детсадов и школ). К развитию территории должны подключиться все заинтересованные стороны – областная и муниципальные власти, промышленники, необходимо привлечение и федеральных ресурсов.

Губернатор сообщил, что по итогам поездки принято решение создать рабочую группу с участием представителей региональных, местных властей и компании, которые займутся реализацией дорожной карты проекта.

Николай Буйнов подчеркнул, что газовый проект ИНК способен радикально преобразить промышленную и социальную сферу северных территорий.