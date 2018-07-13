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Медали для призеров XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года поставит РУСАЛ

13 июля 2018

ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, стал официальным поставщиком XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске в категории «Наградные комплекты».

<p>Фото: krskstate.ru</p>

Фото: krskstate.ru

В рамках партнерства для победителей и призеров Зимней универсиады – 2019 в Красноярске РУСАЛ поставит более 1400 наградных и подарочных медалей разного достоинства, более 1400 наградных значков, а также футляры для медалей и значков.

Основной корпус медалей будет выполнен из инновационных высокопрочных алюминиевых сплавов и покрыт драгоценными металлами в соответствии с тремя достоинствами (золото, серебро, бронза).

Для изготовления медалей и значков техническими специалистами РУСАЛа была разработана специальная технология сборки, учитывающая ограниченный тираж производства, особенности работы с ювелирными вставками, а также обеспечивающая максимальную защиту изделий от повреждений, в том числе с учетом климатических особенностей Красноярского края.

Алюминий, использующийся в сплавах для медалей Универсиады, произведут на Красноярском алюминиевом заводе по новейшей экологичной технологии инертного анода, которая находится в завершающей стадии промышленных испытаний. Применение технологии инертного анода означает глобальное снижение экологической нагрузки в алюминиевом производстве, так как при производстве металла выделяется кислород.

«Партнерство в важнейшем для страны спортивном событии – Зимней универсиаде – 2019 – очень значимо для компании: РУСАЛ активно поддерживает любительский спорт, регулярно проводит масштабные соревнования в своем многотысячном коллективе, а проект компании «На лыжи» объединил более 70 тысяч любителей спорта в пяти регионах. Красноярск к тому же является для нас одним из ключевых городов, алюминий для медалей будет произведен на КрАЗе, поэтому  молодые спортсмены увезут с собой частичку Красноярска, наши медали будут напоминать  им о красноярских победах»,  – отметил президент РУСАЛа Владислав Соловьев.

Также в рамках партнерства представители РУСАЛа примут участие в одном из самых зрелищных мероприятий, предваряющих Зимнюю универсиаду – 2019 – Эстафете огня. Сотрудники компании будут в рядах факелоносцев в Москве, Красноярске, Екатеринбурге, Иркутске, Абакане и Ачинске. Эстафета огня стартует в сентябре 2018 года и продлится до официального старта Студенческих игр 2 марта 2019 года.

Cправка:

Награды будут вручаться спортсменам – победителям XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, которая пройдет с 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. За время Студенческих игр спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, шорт-трек.

Информация о компании:

РУСАЛ – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2017 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. В компании работают около 62 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).

<p>Фото: krskstate.ru</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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