Медали для призеров XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года поставит РУСАЛ

ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, стал официальным поставщиком XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске в категории «Наградные комплекты».
В рамках партнерства для победителей и призеров Зимней универсиады – 2019 в Красноярске РУСАЛ поставит более 1400 наградных и подарочных медалей разного достоинства, более 1400 наградных значков, а также футляры для медалей и значков.
Основной корпус медалей будет выполнен из инновационных высокопрочных алюминиевых сплавов и покрыт драгоценными металлами в соответствии с тремя достоинствами (золото, серебро, бронза).
Для изготовления медалей и значков техническими специалистами РУСАЛа была разработана специальная технология сборки, учитывающая ограниченный тираж производства, особенности работы с ювелирными вставками, а также обеспечивающая максимальную защиту изделий от повреждений, в том числе с учетом климатических особенностей Красноярского края.
Алюминий, использующийся в сплавах для медалей Универсиады, произведут на Красноярском алюминиевом заводе по новейшей экологичной технологии инертного анода, которая находится в завершающей стадии промышленных испытаний. Применение технологии инертного анода означает глобальное снижение экологической нагрузки в алюминиевом производстве, так как при производстве металла выделяется кислород.
«Партнерство в важнейшем для страны спортивном событии – Зимней универсиаде – 2019 – очень значимо для компании: РУСАЛ активно поддерживает любительский спорт, регулярно проводит масштабные соревнования в своем многотысячном коллективе, а проект компании «На лыжи» объединил более 70 тысяч любителей спорта в пяти регионах. Красноярск к тому же является для нас одним из ключевых городов, алюминий для медалей будет произведен на КрАЗе, поэтому молодые спортсмены увезут с собой частичку Красноярска, наши медали будут напоминать им о красноярских победах», – отметил президент РУСАЛа Владислав Соловьев.
Также в рамках партнерства представители РУСАЛа примут участие в одном из самых зрелищных мероприятий, предваряющих Зимнюю универсиаду – 2019 – Эстафете огня. Сотрудники компании будут в рядах факелоносцев в Москве, Красноярске, Екатеринбурге, Иркутске, Абакане и Ачинске. Эстафета огня стартует в сентябре 2018 года и продлится до официального старта Студенческих игр 2 марта 2019 года.
Награды будут вручаться спортсменам – победителям XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, которая пройдет с 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. За время Студенческих игр спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, шорт-трек.
Информация о компании:
РУСАЛ – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2017 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. В компании работают около 62 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).