Сбербанк заявил о запуске новой платформы для бизнеса SberB2B

Онлайн-сервис Sberb2b - это единая экосистема полного цикла услуг по закупкам и поддерживающим сервисам, предназначенная для бизнеса. Работать в SberB2B могут любые компании: от индивидуальных предпринимателей до крупнейших корпораций, а также муниципальные и государственные заказчики.

SberB2B разработан ЗАО “Сбербанк-АСТ” при поддержке ПАО Сбербанк. Новый формат позволит запустить процессы закупок с максимальной отдачей и минимальными издержками.

“Мы увидели, что есть определенные потребности, на которые не в полной мере отвечают существующие механизмы. У заказчиков есть право осуществлять закупки малых объемов по упрощенной схеме - но действующая структура электронных торгов не полностью использует эту возможность”, - объясняет Николай Андреев, генеральный директор ЗАО “Сбербанк-АСТ”.

Все сервисы SberB2B работают именно с учетом особенностей малых закупок, и нацелены на то, чтобы сделать их максимально эффективными. На площадке одновременно доступны привычный заказ товаров, услуг и запросы предложений по аналогам с заданными характеристиками. Все запросы и предложения выполняются в онлайн-режиме. Для заказчиков и поставщиков предлагается широкий набор инструментов, позволяющих кастомизировать свои закупки, задать автоматические параметры, выстроить внутреннюю систему. В базовой функциональности пользование сервисом бесплатно, комиссия взимается только за заключенные в системе сделки.

Для использования нового сервиса необходимо пройти регистрацию по адресу https://sberb2b.ru. С первого дня работы начнется создание и наполнение витрин поставщиков товарами и услугами. Всю коммерческую деятельность пользователи SberB2B ведут в удобном Личном кабинете с интуитивно адаптированным интерфейсом.

Сбербанк приглашает всех заинтересованных заказчиков и поставщиков воспользоваться удобным инструментом для повседневной деятельности – платформой SberB2B.